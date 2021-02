Keskustaryhmyri Suomenmaassa: Kysymys on keskusta vai perussuomalaiset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nämä ovat Antti Kurvisen mielestä kuntavaalien kuntavaalien päävaihtoehdot.

– Kuntavaalit ratkaistaan maakuntien Suomessa, kirjoittaa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen Suomenmaan kolumnissaan.

– Keskustan yli satavuotinen linja on koko Suomen tasa-arvoinen kehittäminen. Tällä vaalikaudella olemme tukeneet ihmisille tärkeitä kuntapalveluja poikkeuksellisen mittavasti. Olemme lisänneet nuorten koulutuspaikkoja maakuntiin. Olemme aloittaneet uusia tie- ja ratahankkeita ja ohjanneet lisärahaa perustienpitoon kuoppien tasoittamiseksi, hän luettelee.

Kurvisen mielestä perussuomalaisten politiikalla suomalaisia ajetaan vastakkain postinumeron perusteella.

– Puheenjohtaja (Jussi) Halla-aho lopettaisi kuntien valtionosuuksien tasauksen, joilla turvataan köyhempien alueiden ihmisten peruspalvelut. Hän antaa ymmärtää maakuntien Suomen ihmisten kituuttavan ”kepulaisten tukiaisten” varassa, keskustaryhmyri kirjoittaa.

Hänen mukaansa kuntavaaleissa on kyse myös toimintatavoista.

– Pysyvää parannusta saa aikaan vain asioista neuvottelemalla, niistä sopimalla ja yhteistyötä tekemällä. Vastakkainasettelulla voi saada kannatusta, mutta miten se parantaa ihmisten arkea? Miten se parantaa elämisen edellytyksiä koko Suomessa?

Kurvisen mukaan keskusta voi olla perussuomalaisille päävastustaja.

– Me suhtaudumme perussuomalaisiin kilpakumppanina. Meidän päävastustajamme on suomalaisten arjen ongelmat. Pysyykö Suomi päästä päähän ja laidasta laitaan ehyenä ja yhteisenä? Siitä näistä vaaleissa on kyse, kirjoittaa Kurvinen.