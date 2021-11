Keskustaryhmyri: Riikka Purran kannanotot hätkäyttävät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viime kuukaudet olen kysymällä kysynyt, mikä on Riikka Purran ja perussuomalaisten linja. sanoo Juha Pylväs.

– Jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sote-asema. Ihmisten pitää päästä yhdellä yhteydenotolla oikea-aikaisesti hoitoon. Työntekijöille uuden soten pitää tarkoittaa parempaa työarkea ja työpaikkaa, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs tiedotteessaan.

– Viime kuukaudet olen kysymällä kysynyt, mikä on puheenjohtaja Riikka Purran ja perussuomalaisten linja. Sillä on isosti merkitystä, kun uutta sotea aluevaalien jälkeen aletaan käytännössä rakentaa. Myös tammikuussa äänestämään menevillä suomalaisilla on oikeus tietää, hän toteaa.

Pylvään mukaan viimein linjaan on saatu selvyys.

– Purra sanoi keskiviikkona Länsi-Savo-lehdessä ja sosiaalisessa mediassa, että lähipalvelujen vahvistaminen ja tavoite vähintään yhdestä sote-asemasta jokaisessa kunnassa on ”röyhkeää populismia”.

– Purran kannanotot hätkäyttävät. Perussuomalaiset ovat saaneet luottamusta maakuntien ihmisiltä ja nyt Purra ilmoittaa, että tasa-arvoisilla lähi- ja peruspalveluilla koko Suomessa ei ole väliä. Niiden puolustaminen on ”röyhkeää populismia”. Käytännössä hän siis asettuu tukemaan kokoomuksen linjaa – keskittämistä, sanoo Pylväs.

Hänen mukaansa Purran kannanotot kannattaa vakavasti muistaa tulevina viikkoina ja kuukausina eri puolilla Suomea.

– Ihmisillä on oikeutettuja huolia palvelujensa ja kotiseutujensa tulevaisuudesta. Perussuomalaisilta tulee tosiasiallisesti kylmää kättä, vaikka puheet ennen vaaleja saattavat muuta olla.

Toisaalta linja ei Pylvään mukaan yllätä.

– Se on sama kuin edellisellä puheenjohtajalla Jussi Halla-aholla. Hänelle palvelujen ja ylipäätään elämisen edellytysten turvaaminen tasa-arvoisesti koko Suomessa oli ”kepulaisia tukiaisia”.