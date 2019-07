Keskustaoikeisto voitti Kreikan vaalit

Keskustaoikeistolainen EPP-puolue Uusi Demokratia on voittanut Kreikan parlamenttivaalit. Pääministeriksi on nousemassa puolueen puheenjohtaja Kyriakos Mitsotakis, kertoo BBC.

Uusi Demokratia syrjäytti vasemmistolaisen Syrizan Kreikan johdosta selvällä vaalivoitolla.

Pääministeri Kyriakos Mitsotakisin on tarkoitus vannoa virkavala ja ilmoittaa uuden hallituksen kokoonpano heti maanantaina.

Uusi Demokratia saa parlamentissa absoluuttisen enemmistön eli 158 paikkaa 300:sta.

– Tämä on tuhannen taalan paikka Mitsotakisille. Enemmistö on niin iso, että hän voi todella ajaa uudistuksia läpi vaikka väen väkisin, suomalainen Ateenan kaupunginvaltuutettu Teemu Lehtinen arvioi Ylelle. Hän tuli valituksi valtuustoon toukokuussa Uuden Demokratian listoilta.

Syrizan puheenjohtaja, pääministeri Aléxis Tsípras ja EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker onnittelivat Mitsotakisia sunnuntaina.

Tsípras julisti ennenaikaiset vaalit sen jälkeen, kun Syriza kärsi kovan tappion toukokuun eurovaaleissa.

Parlamenttivaalien voittaja Mitsotakis on luvannut alentaa veroja, vähentää julkisia menoja ja byrokratiaa ja tukea yrittäjiä.

Kreikan velkakriisi alkoi kymmenen vuotta sitten. Nyt tuoreen vaalituloksen toivotaan merkitsevän kriisiajan ja ankaran talouskurin vaihtumista normaaliaikaan.

Mitsotakisin uskotaan käynnistävän taloudelliset uudistukset, joilla maan talous saadaan nykyistä ripeämpään kasvuun.

Muutosliike-niminen puolue, johon Perinteinen sosialistinen Pasok-puolue kuului, sai alle kahdeksan prosentin kannatuksen jääden kolmannelle sijalle.

Kommunistipuolueesta tulee parlamentin neljänneksi suurin puolue. Laitaoikeisto tuli viidenneksi, ja Kreikan entisen valtiovarainministerin Yanis Varoufakisin vasemmistopuolue nousee parlamentin kuudenneksi puolueeksi.

Congratulations to my friend @kmitsotakis and @neademokratia for a solid majority and clear victory in #GreekElections2019! #EPP https://t.co/VQfjqU3s8E

— Petteri Orpo (@PetteriOrpo) July 7, 2019