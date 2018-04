Keskustanuoret tyrmistyi nuorten turvan heikentämisestä

Keskustanuoret on tyrmistynyt päätöksestä mahdollistaa alle 30-vuotiaiden, yli 3 kuukautta työttöminä olleiden palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman lain mukaista perustetta.

Päätös asettaa nuoret eriarvoiseen asemaan.

– Tätä linjausta en sulata. Nuorten pitää olla myös työmarkkinoilla yhdenvertaisessa asemassa kaikkien muiden kanssa. Samaan aikaan, kun ollaan huolissaan syntyvyydestä, lisätään nuorten epävarmuutta työelämässä. Ei se perheenperustamishaluja ainakaan lisää, sanoo Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen.

Hänen mukaansa kehysriihessä tehtiin työllisyyden edistämiseksi myös hyviä linjauksia. Tuki muuntokoulutukseen, perhevapaalta takaisin työelämään palaamisen helpottaminen sekä työvoimatoimistojen resurssien lisääminen työpaikkojen ja työnhakijoiden tehokkaammaksi kohtaamiseksi ovat erinomaisia keinoja parantaa työllisyyttä.

Sen sijaan päätös edistää silpputyön lisääntymistä ja ikäperustainen eriarvoinen kohtelu eivät Mäkeläisen mielestä ole oikeita työkaluja.

– Työllisyyttä on syytä edistää, mutta siihen on olemassa paljon parempiakin keinoja. Nuorten eriarvoinen asema työmarkkinoilla on yksinkertaisesti kestämätön tilanne, ja tämä virhe on korjattava mahdollisimman pian, vaatii Mäkeläinen.