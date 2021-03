Keskustanedustaja: Vaatimukset rokotusjärjestyksen muuttamisesta röyhkeitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Pasi Kivisaari (kesk.) pitää vaatimuksia rokotejärjestyksen muuttamisesta röyhkeinä.

– On hämmästyttävää, että rokotusjärjestyksen muuttamista pääkaupunkivetoiseksi vaaditaan tilanteessa, kun koko maassa on vielä korkean riskiryhmän ihmisiä rokottamatta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa on valtavasti ihmisiä, joita ei ole suojattu.

Kivisaari vaatii myös, että riskiryhmäläisten käsitettä tulisi laajentaa. Hän mainitsee esimerkkeinä niin poliisit, opettajat, varhaiskasvattajat, omaishoitajat, hammashuollon, kotihoidon ja kaupanalan työntekijät.

Kivisaaren mukaan listaa voisi jatkaa loputtomiin.

– Nämä ihmiset ovat esimerkkejä niistä, jotka ovat samalla tavalla koronatulilinjalla kaikkialla maassa. Esimerkiksi hammaslääkärit ovat se porukka, jonka naama on 30 senttimetrin etäisyydellä ihmisen avoinna olevasta suusta. Tämä tosiasia ei katso aluetta, vaan ihmisen limaa, hän toteaa.

Kivisaari katsookin, että tulisi puhua todellisista ja laajennetuista riskiryhmistä, jos rokotejärjestystä halutaan muuttaa.

– Jakeluperusteiden muutos herättää epäluottamusta ja nostaa alueet toisiaan vastaan. Rokotusjärjestykseen ei pidä tehdä kansalaisten oikeudentuntoa koettelevia muutoksia. Kyse on yksiselitteisesti yhdenvertaisuudesta, jota ei pidä sivuuttaa, hän sanoo tiedotteessaan.

Kivisaaren mukaan perustason alueiden siirtäminen rokotusjärjestyksen hännille olisi vastoin kaikkia oikeudenmukaisuusperiaatteita.

– Kuka perustelee logiikan alueelle, joka on kaikin tavoin noudattanut ohjeistuksia ja määräyksiä, jolle ilmoitettaisiin, että kiitos kun näin teitte, mutta palataan rokotuksiin myöhemmin? Sitä ei kykene kukaan tekemään, Kivisaari sanoo.