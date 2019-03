Keskustan uusikin sote lähtee maakuntapohjalta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskusta kutsuu uutta ratkaisuaan ’suomalaisten soteksi’.

Keskusta julkisti perjantaina uuden sote-ratkaisunsa. Puolueen tiedotteen mukaan ratkaisussa maakunnat järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut, ja ratkaisu perustuu puolueen jo aikanaan esittämään kotikunta-maakuntamalliin.

– Maakuntapohjalta on toteutettava kansanvaltainen kokonaisuudistus. Keskustan tavoite on monialainen maakunta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitamisen ohella maakunta vastaa esimerkiksi alueensa elinvoiman rakentamisesta, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen sanoo tiedotteessa.

”Tärkein tavoite on turvata tasa-arvoisesti jokaiselle suomalaiselle lääkäriin pääsy sekä laadukas ja inhimillinen hoiva koko Suomessa lähellä ihmisiä. Ratkaisulla voidaan samalla laittaa vanhustenhoitoa kuntoon, auttaa perheitä ajoissa sekä torjua nuorten syrjäytymistä”, tiedotteessa todetaan.

– Keskustan vaihtoehdossa sosiaali- ja terveyspalvelut nivotaan yhteen ja vahvistetaan nimenomaan perustason palveluja. Ihmisillä on valinnanmahdollisuus. Ratkaisumme on toteutettavissa vaikka heti. Se on myös ainoa perustuslain mukainen ratkaisu. Viime vuosina valtakunnallisesti ja maakunnissa tehty työ voidaan hyödyntää eivätkä valmisteluun käytetyt rahat mene hukkaan, keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula sanoo.

Keskusta toteaa, että puolue ”on valmis sopimaan tulevista linjauksista yhdessä kaikkien puolueiden kanssa”.