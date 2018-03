Keskustan Timo Korhonen sotesta: Nyt ei tarvita veneenkeikuttajia

Hallintovaliokunnan varapuheenjohtajan mukaan sote- ja maakuntauudistus viedään maaliin kevään aikana.

– Nyt ei tarvita veneenkeikuttajia, vaan soutajia. Kaikissa maakunnissa esivalmistelutyö etenee hyvin hallituksen tekemien peruslinjauksien mukaisesti. Maakuntavalmistelusta tullut viesti on selkeä meille päättäjille, että viekää uudistus maaliin. Tämä on osoitus siitä, että maakunnissa ollaan sitouduttu uudistuksen tekemiseen, keskustan kansanedustaja Timo Korhonen sanoo.

Hän muistuttaa, että uudistuksen maakuntatason valmisteluun on käytetty jo satoja miljoonia euroja. Valmistelutyötä on tehty tuhansien ihmisten voimin maakunnissa.

– Monet maakunnat elävät jo ikään kuin uutta aikaa. On täysin edesvastuutonta edes puhua uudistuksen kaatamisesta, Korhonen sanoo.

Kansanedustajan mielestä sote- ja maakuntauudistuksen kanssa on kohkattu liian monta vaalikautta.

– Nyt on aika näyttää, että me poliittiset päättäjät pystymme tekemään tarpeellisen uudistuksen. Peruuttamalla ei päästä eteenpäin. On varmastikin niin, ettei täysin valmista uudistusta saada heti aikaiseksi. Eteneminen on kuitenkin välttämätöntä, kuten myös se, että toimivuutta seurataan ja mahdollisiin ongelmiin reagoidaan herkästi, Korhonen painottaa.

Korhonen hämmästelee yksittäisten kokoomuslaisten ulostuloja sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Hän sanoo kuitenkin olevansa rauhallisella mielellä.

– Kokoomuksen puheenjohtaja, valtionvarainministeri Petteri Orpon eilinen nettikolumni osoitti, että kokoomuksesta löytyy vastuullista tahtoa viedä uudistus maaliin, Korhonen sanoo.