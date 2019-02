Keskustan tavoitteena 100000 uutta työpaikkaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolue julkaisi vaaliohjelmansa lauantaina.

Keskusta lähtee eduskuntavaaleihin perheet, ilmasto ja koko Suomesta huolehtiminen kärkiteemoinaan. Myös sivistys, turvallisuus ja suomalainen ruoka nostetaan esiin puolueen lauantaina julkaistussa vaaliohjelmassa.

Keskusta muistuttaa, että tällä vaalikaudella Suomen talous on laitettu kuntoon ja 140 000 suomalaista on saanut työtä. Puolueen mukaan seuraavan neljän vuoden aikana on tavoiteltava sitä, että yli 100 000 ihmistä saisi työpaikan ja työllisyysaste nousisi 75 prosenttiin.

– Keskusta tahtoo tehdä Suomen arvoisia tekoja myös jatkossa: jokaisella on oikeus työhön, koko maasta on pidettävä huolta ja perheiden pärjäämistä on tuettava, puolueen puheenjohtaja ja pääministeri Juha Sipilä toteaa tiedotteessa.

Puolue haluaa perhevapaauudistuksen, ”joka lähtee perheiden tarpeista”. Harkinnanvarainen ylimääräinen lapsilisä, kunnallinen kotiapu, joustavat työajat, osa-aika- ja etätyö ovat keskustan mukaan esimerkkejä vanhemmuuden tukemiseen ja lapsiperheköyhyyden taittamiseen tarvittavista toimista.

Keskusta korottaisi takuueläkettä ja varmistaisi jokaiselle ikäihmiselle yhden lämpimän aterian päivässä. Eläkkeelle siirtyville puolue ehdottaa lakisääteistä hyvinvointi- ja terveystarkastusta.

Puolue vaatii, että ilmaston hyväksi on tehtävä ”enemmän ja nopeammin”. Hyvä ilmastopolitiikka on keskustan mukaan ratkaisujen etsimistä, ei toistemme syyllistämistä. Suomen metsät ovat puolueen mukaan tärkeä osa ilmastokysymyksen ratkaisua.

Keskusta haluaa yhä laajentaa elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen pakollisuutta kaupoissa ja ravintoloissa. Alkutuottajille keskusta vaatii parempaa neuvotteluasemaa ruokaketjussa ja epäreilujen kauppatapojen kitkemistä.