Keskustan ryhmäjohtaja US:lle: Jos haluaa sekoilla, pois hallituksesta

Antti Kurvisen mukaan yhdessä laadittua hallitusohjelmaa tulisi noudattaa.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen painottaa, että hallituspuolueiden on noudatettava yhdessä laadittua hallitusohjelmaa. Kurvinen kertoo näkemyksistään Uudelle Suomelle.

– Sellainen kuva on itselle tullut, että kaikki hallituskumppanimme eivät ymmärrä, että hallituksessa ei voi sooloilla ja että kevyesti ei voi heitellä oman puolueen kannanottoja – hallituksessa noudatetaan hallitusohjelmaa, Kurvinen toteaa US:lle.

– Varsinkin jos olet ministeri, ministerinä pitää mennä hallitusohjelman mukaan. Ei ole mitään muuta tietä, se on sopimus, Kurvinen sanoo.

Julkisuudessa on viime aikoina käyty keskustelua uuden hallituksen sisäisestä eripurasta. Muun muassa työministeri Timo Harakka (sd.) ja valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) ovat olleet erimielisiä aktiivimallin hallitusohjelmakirjauksesta. Vihreiden Maria Ohisalo puolestaan on tuonut epävarmuutta hallituksen ISIS-palaajia koskeviin linjauksiin. Myös mätsähakkuista ja jalkapantojen käytöstä on esitetty toisistaan poikkeavia näkemyksiä hallituspuolueiden välillä.

Kurvisen mukaan keskusta ei halua muuta kuin että viiden puolueen yhdessä valmistelemaa hallitusohjelmaa noudatetaan.

– Uskon, että jos hallitusohjelmaa noudatetaan, me [keskusta] saamme kannatuksen nousuun. Mutta jos ministerit alkavat sooloilla ja rikkovat hallitusohjelmaa, voi tulla isoja vaikeuksia. Sitä me emme katsele yhtään, emme viikkoakaan eikä päivääkään. Sitten käy huonosti, Kurvinen sanoo.

– Mutta henkilökohtainen näkemykseni on, että kaikki hallituspuolueet eivät ole ymmärtäneet, mitä hallituksessa oleminen tarkoittaa. Jos haluaa sooloilla ja sekoilla, niin sitten pitää olla poissa hallituksessa.

Kurvisen mukaan hallituksen ristiriidat ovat kuitenkin pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallinnassa.

– Minä luotan pääministeri Rinteeseen erittäin vahvasti, Kurvinen sanoo.