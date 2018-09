Keskustan puoluesihteeri: Vaalien ykkössija on kolmen kauppa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Riikka Pirkkalaisen mukaan SDP ja kokoomus ovat mätkineet toisiaan urakalla, ja ihmiset ovat kyllästyneitä riitelyyn.

SDP, kokoomus ja keskusta ovat lähellä toisiaan Ylen tänään torstaina julkaisemassa puoluekannatusmittauksessa.

Keskustan kannatus on 17,8 prosenttia, kokoomuksen 19 prosenttia ja SDP:n 20,3 prosenttia. Erot puolueiden kannatuksessa mahtuvat 2,5 prosenttiyksikön sisään, kun eduskuntavaaleihin on noin kahdeksan kuukautta aikaa.

– Myös tämä mittaus osoittaa, että kaikki on edelleen mahdollista. Yhtään ääntä ei ole vielä annettu. Siitä, mikä puolue on suurin ja kuka on seuraava pääministeri, päättävät vain ja ainoastaan äänestäjät, sanoo keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen kannanotossaan.

Keskustan puoluesihteerin mukaan SDP ja kokoomus ovat mätkineet toisiaan urakalla viime kuukaudet.

– Uskon, että iso osa suomalaisista on kuitenkin lopen kyllästynyt puolueiden ja yksittäisten poliitikkojen riitelyyn, ohipuhumiseen ja tahalliseen väärinymmärtämiseen.

Keskusta aikoo keskittyä vastaamaan ihmisten toiveisiin, huoliin ja näkemyksiin tulevaisuudesta.