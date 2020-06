Keskustan ministerivalinta siirtyy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolue kertoo, että uuden kokouksen ajankohta ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Keskustapuolueen oli määrä valita huomenna sunnuntaina kokouksessa ministerinvirastaan eronneen valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) tilalle uusi ministeri.

Nyt puolue on kuitenkin tiedottanut, ettei se pidä uuden ministerin valintakokousta alkuperäisen suunnitelman mukaan huomenna, vaan kokouksen ajankohta siirtyy eteenpäin.

Uudesta ajankohdasta ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Kulmuni on kertonut lehtitietojen mukaan olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi syyskuun puoluekokouksen jälkeen. Uudeksi valtiovarainministeriksi on spekuloitu monilla nimillä. Esillä ovat olleet muun muassa Mika Lintilä, Matti Vanhanen, Juha Sipilä, Antti Kaikkonen ja Anu Vehviläinen. Esko Aho on puolestaan kertonut kieltäytyvänsä.