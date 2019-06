Keskustan Katri Kulmuni MTV:lle: Omistajat päättävät metsistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoministerin mukaan sellutehdashankkeista ei ole riitaa hallituksessa.

Keskustan varapuheenjohtaja, elinkeinoministeri Katri Kulmunin mukaan Suomessa on tarpeeksi puuta suunnitteilla oleville sellutehdashankkeille.

– Suomessa riittää puuta oikein hyvin. Meillä metsät kasvavat koko ajan, Kulmuni sanoi MTV:n Uutisextrassa.

Hallituspuolueet keskusta ja vihreät ajautuivat torstaina riitaan sellutehdashankkeista ja metsähakkuista. Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoi MTV:lle, että Suomessa ei ole puuta tarpeeksi kaikkiin sellutehashankkeisiin. Hän piti myös epätodennäköisenä sitä, että kaikki hankkeet menisivät läpi. Vihreiden ministerin kommentit kimpaannuttivat usean keskustan kansanedustajan.

– Täytyy muistaa, että avoimessa markkinataloudessa firmat itse päättävät, mihin he sijoittautuvat ja investoivat. On myös niin, että metsien omistajat itse päättävät, mitä he omilla metsillään tekevät, eli myyvätkö vai laittavatko sitä suojeluun, Katri Kulmuni sanoi Uutisextrassa.

– Se, että kaikki hankkeet toteutuisivat, on varmaan kysymys, joka pitää esittää yrityksille. Minä ajattelen, että on tärkeintä pitää kiinni siitä, että Suomi on mahdollisimman kilpailukykyinen investointiympäristö. Firmat päättävät itse, onko Suomi se maa, johon investoivat.

Kulmunin mukaan keskustan ja vihreiden välit eivät ole kuitenkaan kärjistyneet.

– Ei varmasti riitaa ole. Meillä on hyvät hallitusohjelmakirjaukset. Niiden mukaan eletään ja toimitaan.

– Suomalaisten kotimaisten luonnonvarojen kestävä käyttö on iso osa meidän kansantalouden selkärankaa ja ilmastonmuutoksen vastaista työtä. Se on iso osa myös sitä, miten saadaan hallitusohjelman työllisyystavoitteet täytettyä.