Keskustan kansanedustaja Sanna Marinista: Pitäisi sielua pikkusen pistellä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hannu Hoskosen mukaan oppositio saa tuntemaan, etteivät hoitajat osaisi mitään.

Keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen puhui keskiviikkona illalla eduskunnan välikysymyskeskustelussa. Hän sanoi sen saaneen itsensä ”hämmennyksen valtaan, vaikka ehkä en ole niitä ensimmäisiä ja säikyimpiä tällaisia asioita pelkäämään”.

– Kun on kuunnellut tätä varsinkin opposition ryöpytystä, niin tuntuu siltä, että meidän hoitajamme tässä maassa eivät osaa mitään ja vanhuksia kohdellaan todella huonosti, Hannu Hoskonen sanoi.

– Mielestäni asia on juuri päinvastoin. Tässä maassa hoitajat kaikilla tasoilla tekevät aivan erinomaista työtä ja antavat ihmisarvoista hoitoa vanhuksille tuolla erilaisissa hoitolaitoksissa, kotihoidossa ja näiden erilaisten hoitomuotojen yhdistelmissä.

– Nämä hoitajat tekevät erinomaista työtä. On tilanteita, joissa taakka on ylivoimainen, siitäkin huolimatta nämä hoitajat kiitoksella ja uhrautuvasti työnsä tekevät. Ihmettelen vaan oppositiota, että mustamaalaaminen on viety tälle tasolle.

Hän muistutti, että viime vaalikaudella demarien johto valtiovarainministeriön alaisuudessa leikkasi kuntien valtionosuuksia yli miljardilla.

– Varmaan sillä on pikkusen ollut vaikutusta silloin näiden vanhusten hoitoon. Vai mitä mieltä, arvoisat opposition edustajat, olette? Ja te täällä hurskastelette nyt tällä asialla ikään kuin myöhäisheränneinä, että puuro on palanut pohjaan. Mutta vielä pitää ainakin kaveria syyttää, jos ei muu auta.

Hoskosen mukaan kiireellä ja hädällä kokoon pistetty välikysymys on ”pelkkää oman kilven kiillotusta, populismia siitä pahimmasta päästä”.

– Olin kyllä tänä päivänä pudota penkiltä, kun Iltalehden nettisivuilla luki, että teidän vastuullinen puheenjohtajanne (Sdp:n Sanna Marin) itse on äänestänyt hoitajamitoituksen laskemisen puolesta Tampereella, kotikaupungissaan, hän, joka sillä alueella huolehtii vanhusturvasta ja vanhustenhoidosta, Hoskonen sanoi.

– En sen karmeampaa kilvenkiillotusta ole tässä talossa vielä nähnyt – puhuu täällä 0,7:n mitoituksen puolesta ja kotikunnassa äänestää sitä vastaan. Pitäisi nyt sielua ainakin pikkusen pistellä, jos ei muuta pistele.

– Kyllä pikkusen minulla usko menee tähän hommaan, kun tällä keinoin toimitaan. Se on tuo Tampere-Helsinki -junamatka erittäin vaarallinen, saattaa muisti mennä sillä välillä. Ja varjelkoon, jos se tunnin juna tulee, niin se muistamattomuus menee jo tunnissa ohi sitten, hyvänen aika! Jos oppositio kuvittelee tällä keinoin voittavansa Suomen kansakunnan luottamuksen, niin pikkusen epäilen, hän piikitteli.