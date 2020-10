Keskustaedustaja: Koronasta hyödytöntä tölvimistä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eeva Kallin mukaan tutkintaryhmän selvitys mahdollistaa faktapohjaisen koronakeskustelun.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kalli kysyy ”tekeekö itseisarvoinen tölviminen oikeutta Suomen tilanteelle”.

– Kansanvaltaiseen menoon kuuluu, että oppositio esittää vaihtoehtoja ja kyseenalaistaa valtaapitävien toimia. Myös media kyseenalaistaa, niin kuin sen pitääkin. Yhtä lailla kansanvaltaiseen menoon kuuluu valtaapitävien oikeus vastata kritiikkiin, Eeva Kalli toteaa tiedotteessa.

– Pidän tärkeänä, että kaikki tämä on mahdollista myös korona-aikana. Silti joutuu kysymään, tekeekö viime päivien keskustelu oikeutta sille vakavalle tilanteelle, jossa me suomalaiset olemme, Kalli jatkaa.

Hän huomauttaa, että Suomen tautitilanne on heikkenemään päin, ja paljon ihmisiä on lomautettuna tai työttömänä. Nähtävissä on myös laajempia yhteiskunnallisia seurauksia.

Eeva Kalli viittaa tietoihin, joiden mukaan esimerkiksi lasten ja nuorten oppimiserot ovat kasvaneet ja perheiden pahoinvointi lisääntynyt.

– Ajattelen, että näihin ongelmiin meidän päättäjien tulisi nyt hakea yhdessä ratkaisuja. Se ei tarkoita, etteikö tässä maassa voi ja pidä käydä myös kriittistä keskustelua. Sen voi kuitenkin tehdä vanhaa viisasta sanontaa noudattamalla: ”arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin.” Itseisarvoinen tölviminen ei paranna Suomen selviytymisen edellytyksiä, Kalli toteaa.

Hallitus on alkusyksystä nimennyt riippumattoman tutkintaryhmän selvittämään koronapandemiaan liittyneitä toimia Suomessa.

– Ajattelen, että valmistuessaan tuo työ antaa mahdollisuuden käydä keskustelua – kriittistäkin sellaista – tähänastisesta koronapolitiikasta tosiasioiden pohjalta. Sitä tarvitaan, jotta olemme entistä paremmin valmistuneita myös tuleviin kriiseihin. Silti kannattaa pitää mielessä, että isossa kuvassa Suomi on kansainvälisesti pärjännyt hyvin, Kalli jatkaa.