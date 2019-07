Keskustan kansanedustaja: Kalastajia leimattu norppien vihaajiksi

Mikko Kärnä ei kannata verkkokalastuksen täyskieltoa norppien suojelemiseksi.

Keskustan kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Mikko Kärnä ei pidä ympärivuotista verkkokalastuskieltoa saimaannorpan elinalueilla realistisena. Asiasta laadittu kansalaisaloite on tulossa eduskunnan käsiteltäväksi.

– Aloitteen tarkoitus on tietysti hyvä ja kuuttien kuolemia täytyy kyetä ehkäisemään. On kuitenkin valitettavaa, että aloitteessa on lähdetty liikkeelle verkkokalastuksen täyskiellosta, joka ei ole millään muotoa kestävä ratkaisu tilanteen hoitamiseksi, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

– Ymmärrän hyvin, että monet paikalliset ovat esityksestä närkästyneitä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös paikallisilla olisi halua suojella saimaannorppaa. On hyvin vastenmielistä, että kalastajat on monessa tapauksessa leimattu norpanvihaajiksi, vaikka näin ei ole.

Kärnän mukaan norppakuolemat voitaisiin täyskiellon sijaan estää esimerkiksi asettamalla kalastajille velvoite käyttää heinä-elokuussa ohutlankaisia verkkoja sekä velvoittamalla heidät ankkuroimaan verkot kunnolla molemmista päistä.

– Verkkokalastuksen täyskiellon sijaan on käytettävä pehmeämpiä keinoja. Kalastus on, saimaannorpan lailla, osa paikallista kulttuuria ja elämäntapaa. Verkkokalastuksen kieltäminen kokonaan on ylimitoitettu ja kohtuuton toimenpide, kun kuuttikuolemien ehkäisemiseen on olemassa myös muita keinoja.

Kärnä ei usko, että kansalaisaloite etenee eduskunnassa sellaisenaan.

– Odotan mielenkiinnolla että pääsemme käsittelemään kansalaisaloitetta maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Sellaisenaan se ei kuitenkaan arvioni mukaan tule etenemään, vaan ministeriön ja valiokunnan on nyt haettava muut keinot yhdessä paikallisten kanssa.

Saimaannorppa on maailman uhanalaisin hylje. Viimeisen kanta-arvion mukaan norppia on hieman alle 400 yksilöä, joten saimaannorppa on vaarassa kuolla sukupuuttoon.

Verkkokalastuksen ympärivuotista kieltämistä saimaannorpan suojelemiseksi esittävä kansalaisaloite keräsi kahdessa päivässä 50 000 nimeä ja etenee eduskuntaan. Tällä hetkellä verkkokalastus on kielletty saimaannorpan elinalueilla 15.4.–30.6.