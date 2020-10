Keskustan kansanedustaja: Jyri Häkämies on oikeassa

Hallituksen on edistettävä toimivia työmarkkinoita, vaatii Joonas Könttä.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies on oikeassa ihmetellessään Suomen Kotidatan ay-riitaa, sanoo keskustan kansanedustaja Joonas Könttä. Kansanedustajan mielestä työministeri Tuula Haataisen (sd.) julkisuuteen antamat vastaukset jättävät tilanteen edelleen liian avoimeksi.

Könttä jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen Haataiselle vastattavaksi.

– EK:n Häkämies on oikeassa. On erikoista toimintaa ammattiliitto Pro:lta jatkaa työrauhan häirintää Suomen Kotidatassa – työtuomioistuimen päätöksestä huolimatta. On myös harmillista, että ministeri jättää asian avoimeksi, vaikka hän aivan oikein on aiemmin käyttänyt valtaansa työntekijöiden olosuhteiden parantamiseksi, Könttä sanoo tiedotteessaan.

– Suomalaisen työrauhan ja vakaiden toimintaolosuhteiden kannalta on keskeistä, että ministeri vastaa julkisuudessa olleita tietoja tarkemmin. Työrauhahäiriöherkkyys on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta toimitusvarmuuteen. Tämä voi yhtenä tekijänä vaikuttaa investointien kohdentumiseen, kun yritykset pohtivat ratkaisuja siitä, mihin maahan investointi toteutetaan.

Sanna Marinin (sd.) hallituksen on edistettävä työmarkkinoiden sujuvuutta, Könttä vaatii.

– Haataisen vastauksessa Häkämiehelle viitataan hallitusohjelmaan ja vain siinä kirjattujen uudistusten tekemiseen. Mielestäni kysymys työmarkkinoiden sujuvasta toiminnasta on niin keskeinen, että myös hallituksen on sitä edistettävä. Olisi outoa olla tekemättä selvälle epäkohdalle mitään ja olla puuttumatta, koska ”hallitusohjelmassa ei ole mainintaa”.

– Kysyn ministeriltä, miten hallitus tukee työmarkkinoiden pelisääntöjen uudistamista sellaiseksi, että työmarkkinoiden sujuva toiminta voidaan turvata ja kyetään vähentämään työrauhahäiriöitä?

Toimivien työmarkkinoiden edistäminen vahvistaisi osaltaan Suomen kilpailukykyä ja loisi tilaa työllisyyden vahvistamiselle, Könttä toteaa.