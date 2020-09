Keskustan kannatus yhtä suuri kuin alijäämä miljardeissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja sanoo löperön taloudenpidon syövän rahaministeripuoluetta.

Helsingin Sanomien puoluekannatuskyselyssä keskustalle mitattiin 10,8 prosenttia.

Sosiaalisessa mediassa moni on kiinnittänyt huomiota siihen, että hallituksen budjettiriihestä kerrottu ensi vuoden alijäämä on 10,7 miljardia euroa, joskin myös 10,5 ja 11 miljardia on mainittu.

– Kepun kannatus laahaa ja on aika lailla saman suuruinen kuin ensi vuoden alijäämä miljardeissa. Veikkaan, että löperö taloudenpito syö eniten vastuulliseksi ennen tunnettua Kepua, kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo twiittaa.

– Harmi homma. Vastuullinen Kepu olisi kaikkien parhaaksi. Eniten itsensä, hän jatkaa.

Kepun kannatus laahaa ja on aika lailla saman suuruinen kuin ensi vuoden alijäämä miljardeissa. Veikkaan, että löperö taloudenpito syö eniten vastuulliseksi ennen tunnettua Kepua. Harmi homma. Vastuullinen Kepu olisi kaikkien parhaaksi. Eniten itsensä. https://t.co/Y3jxUGdfZI — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) September 16, 2020

Oliko budjetissa puhetta miten hoidetaan 10 miljardin alijäämä? Siihen tarvitaan miljoona uutta veronmaksajaa — Pasi virtanen (@pasi2102) September 16, 2020

Tsempit keskustatutuille. Puolueen kannatus HS-Gallupissa samalla tasolla kuin valtion budjetin ensin vuoden alijäämä miljardeissa. Ja työllistämistoimet lykätään seuraaville hallituksille. Saattaa olla aamukahvi tänään hieman kitkerän makuista. 😕 — Janne Pesonen (@PesosenJanne) September 16, 2020

Nyt laitan minäkin korteni kekoon budjettiriiheen. 10.7 mrd alijäämä osoittaa, että keskusta söi sanansa ja hallitukseen menemisen kynnyskysymyksensä. Keskusta on nyt vasemmistolainen. Puhun jokaiselle keskustalaiselle tutulleni, että eiköhän nyt ole oikea aika vaihtaa puoluetta. — Hannes Vainola (@HannesVainola) September 16, 2020

Eilinen hallituksen rappuraportti budjettineuvotteluista antoi kaksi viestiä. Isoista asioista on päätetty. Alijäämä ensi vuonna 10,7 mrd €. Tämä kerrottiin kevyesti hymyillen. Hiukan jäi olo, että on kivaa kun saa olla päättelemässä isoista asioista – ja nyt tulee rahaa.. — Hannu Rajala (@HannuRajala1) September 16, 2020