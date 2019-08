”Keskustan johto välttelee kannanottoja”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petri Honkosen mukaan keskustan kenttäväki kaipaa avointa keskustelua puolueen tilasta.

Kansanedustaja Petri Honkonen (kesk.) syyttää puolueensa ”keskeisissä tehtävissä toimivia” avoimen keskustelun välttämisestä.

– Keskustan kenttäväki janoaa suoraa puhetta puolueen tilasta ja tulevaisuudesta, mutta kepun ”herrat” eivät vaivaudu osallistumaan keskusteluun. Kentän toimijat eivät kaihda kannanottoja, Petri Honkonen toteaa tiedotteessa.

– Muidenkin kuin puheenjohtajakandidaattien olisi syytä kertoa näkemyksensä. Keskeisissä tehtävissä toimivat välttelevät keskustelua, osallinen olen siis itsekin, Honkonen jatkaa.

Hänen mukaansa puolueen ”kriittistä tilaa” ei helpota se, että vastuullisissa asemissa olevat välttelevät ottamasta kantaa tulevaisuuden suuntaviivoihin.

– Olennaista nyt on kirkastaa tavoite ja päämäärä, miksi ja ketä varten olemme olemassa ja mitä tavoittelemme. Sen jälkeen on valittava strategia miten mennään kohti tavoitetta, ja johdon on johdettava puolue sinne demokraattisesti, kuunnellen kenttää, Honkonen sanoo.

Keskustan konkarivaikuttajat Seppo Kääriäinen, Ossi Martikainen ja Pekka Perttula julkaisivat viime viikolla Suomen Kuvalehdessä esseen puolueen ”identiteetin terävöittämisestä”. Petri Honkosen mukaan essee tiivistää puolueen olennaiset ongelmat ja haasteet sekä tarjoaa hyvät lähtökohdat kohti tulevaisuutta.

Hän kehottaa myös viime vuosina päättävissä asemissa olleita liittymään mukaan puolueen uudistustyöhön.

– Heidän näkemyksensä uuteen suuntaan on välttämätön. Hallitusvastuu ei saa jälleen tällä kertaa halvaannuttaa puolueen kehittämistä, Honkonen sanoo.