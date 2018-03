Anders Adlercreutz: Keskustan ja kokoomuksen huono sirkkeli

Anders Adlercreutz on arkkitehti, yrittäjä, viiden lapsen isä ja RKP:n kansanedustaja.

Kansanedustaja Anders Adlercreutz (r.) suomii blogissaan hallituksen sote-mallia.

Markkinatalous toimii, jos kannustimet ovat oikeat. Jos syntyy monopoleja se ei toimi. Jos maksetaan väärästä asiasta se ei toimi.

Tilaaja-tuottajamallinen hankintaorganisaatio toimii, jos ostettava asia on selkeästi rajattu. Jos vastuu on selvä, eikä alku- tai loppupäässä ole joustovaraa.

Sote-uudistuksessa nämä asiat ovat perustavanlaatuisesti pielessä ja on suorastaan käsittämätöntä, että tätä ei haluta tunnustaa.

Katsokamme nykytilannetta: Nykyinen terveydenhuoltojärjestelmämme on kaukana täydellisestä. Kunnallinen päätöksenteko on lyhytnäköistä ja oikeita asioita ei aina osata priorisoida. Hartiat ovat kieltämättä kaposet, mutta siitä huolimatta kustannustaso on kansainvälisessä vertailussa kohtuullinen, koska kannustimet ovat oikeat. Ne ohjaavat oikeaan suuntaan.

Kunnilla on vastuu ennaltaehkäisevästä työstä. Kunnat kantavat myös huonosti hoidetun työn seuraukset, koska perusterveydenhoidon on kunnan vastuulla. Jos perusterveydenhuolto hoidetaan huonosti kunta kärsii, koska erikoisterveydenhoidon kustannukset ovat kunnan vastuulla.

Raha ja vastuu kulkevat käsi kädessä. On kannustin toimia oikein.

Mitä nyt on tapahtumassa? Kunta hoitaa ennaltaehkäisevän työn, mutta se ei kanna huonosti hoidetun työn seurauksia. Sote-keskus hoitaa perusterveydenhoidon, mutta se ei vastaa erikoisterveydenhoidon kustannuksista. Päinvastoin – sote-keskuksella on suoranainen kannustin siirtää potilaita erikoisterveydenhoidon puolelle, maakunnan liikelaitokseen.

Tässä mallissa on perustavaa laatua oleva valuvika. Toivo siitä, että tällä mallilla tulisi säästöä tai tehokkuutta, voidaan unohtaa. Malli, jonka toiveet tehokkuudesta perustuvat valvontaan ja kontrolliin, toimeenpanevan tahon kykyyn ihmetekoihin, on tehoton. Sirkkeli pyörii väärin päin.

Yksityisillä toimijoilla tulee olla paikkansa sote-uudistuksessa. Mutta markkinat on rakennettava oikeiden, toimivien kannustimien varaan. Sote-keskusten tulisi kantaa erikoisterveydenhoidon kustannukset. Potilasvalinnan tulisi perustua ennaltamäärättyyn pooliin. Tai sitten koko tilaaja-tuottajamallista sote-keskuksineen pitäisi luopua. Nyt esitetty, ja valitettavasti mitä ilmeisimmin hyväksymisputkessa oleva malli, on markkinatalouslogiikan vastainen.

Ja mitä erikoisinta: Kokoomus ja keskusta ovat sitä mieltä, että esitys pitää hyväksyä, koska muutakaan ei voi. Sirkkeli jatkaa pyörimistään, väärään suuntaan.