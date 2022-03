Ex-puolustusministeri: Suomen linjasta käytävä avoin keskustelu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Seppo Kääriäisen mukaan moniin kysymyksiin on haettava yhdessä uskottavia vastauksia.

Keskustavaikuttaja ja entinen puolustusministeri Seppo Kääriäinen pohtii Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan Suomen turvallisuuspoliittisia ratkaisuja. Hän toteaa, että hallitus on määritellyt vuodesta 2007 lähtien Suomen ”sotilasliittoon kuulumattomaksi” maaksi.

– Nyt on katsottava tulevaan. Kuinka vahvaa turvaa tiivistyvä kumppaniyhteistyö antaa? Mitä EU tarjoaa turvallisuusyhteisönä (Versaillesin kokous)? Mitä konkreettista tarkoittaa Lissabonin sopimuksen avunantoartikla 42.7.? Millainen on Suomen mahdollinen ”Nato-polku”?

Kääriäisen mukaan ”ainakin näihin kysymyksiin on yhdessä haettava uskottavia vastauksia kevään viikkoina”. Omaa Nato-kantaansa hän ei kirjoituksessa avaa.

– Valtionjohdolla on Suomen turvallisuustilanteesta ja vaihtoehdoista paras tieto, jonka pohjalle yhteinen linja on rakennettavissa. Suomen linjasta on syytä käydä ennen päätöksiä avoin keskustelu keskinäisen kunnioituksen hengessä, ilman leimakirveitä.