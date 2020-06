Keskustan Eeva Kalli: Rajoituksia yhä purettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kallin mukaan ravintola-alan rajoitusten purkamista on jatkettava mahdollisimman pian.

Kalli katsoo, että seuraavat askeleet voisivat olla buffet-pöytien palauttaminen sekä sallitun asiakasmäärän nostaminen lähemmäs täyttä. Myös aukioloaikojen pidentämistä tulisi harkita.

– Suomalaiset ovat tähän asti toimineet vastuullisesti. Uskon näin olevan myös jatkossa. Buffet-ateriointi voidaan järjestää turvallisesti, kunhan siihen annetaan selkeät ohjeet. Buffeteilla on lounaspaikoille iso merkitys, Eeva Kalli toteaa tiedotteessa.

Kesäkuun alusta saakka ravintoloiden sisätiloissa on voinut olla asiakaspaikoista käytössä enintään puolet. Tämä on varsinkin pienimpien ravintoloiden kannalta ongelmallinen tilanne, minkä vuoksi toimintaa on vaikea saada kannattavaksi. Myös tätä vaatimusta tulisi Kallin mukaan arvioida uudestaan.

Kallin mukaan on ymmärrettävää, että tiivistunnelmaiset yökerhot avautuvat viimeisimpänä, mutta sulkemisaikana klo 23 on nykyisessä tautitilanteessa turhan tiukka.

– Vielä ei ehkä olla siinä pisteessä, että viimeisiä hitaita voitaisiin taas tanssia yön pikkutunneilla, mutta onhan klo 23 kotiinlähtöaika luvalla sanoen todella aikainen, kun uusia tautitapauksia on enää muutamia päivässä ja illanvietto tapahtuu ohjeita ja yleisiä hygieniasääntöjä noudattaen.

Jos hallitus erittäin painavien perusteiden vuoksi kuitenkin arvioisi, että ravintoloiden rajoitusten purkamista ei voida jatkaa valtakunnallisesti, niin siinä tilanteessa rajoituksia tulee purkaa Kallin mukaan ainakin alueellisesti, kunkin alueen tautitilanne huomioiden.

Lisäksi on muistettava, että ravintola-ala itse on oma-aloitteisesti luonut ja luo turvallisia käytäntöjä.

– Ravintola-alan rajoitusten edelleen purkaminen helpottaisi kannattavuusongelmien kanssa painivien ravintoloiden tilannetta sekä laittaisi osaltaan lisää vauhtia koko talouteen, Kalli sanoo.