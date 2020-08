Keskustan edustaja sairaanhoitopiirille: Olette epäonnistuneet

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä ja vasemmistoliiton kansanedustaja Jussi Saramo arvostelevat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSia riittämättömästä testauksesta.

HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kertoi tiistaina, että jonotusajat ovat venyneet Uudellamaalla kahdesta kolmeen päivään. Myös testien tulosten saaminen venyi hänen mukaansa viikonloppuna laboratoriossa tapahtuneiden laiterikkojen takia.

Mikko Kärnä ja Jussi Saramo katsoivat maanantaina Twitterissä, ettei HUSissa ole varauduttu riittävästi, vaikka ”on koko pitkä kesä ollut aikaa”.

Twitterissä kysytään, miksi edustajat ovat lähteneet hyökkäämään sairaanhoitopiiriä vastaan.

– En hyökkää ketään kohtaan. Vantaalaisena valtuutettuna velvollisuuteni on antaa taloudelliset resurssit ja valvoa, että sairaanhoitopiirimme hoitaa tehtävänsä mahdollisimman hyvin. Perustuslain mukaan hoito- ja testausjärjestelyt tehdään paikallistasolla, eikä eduskunnassa, Jussi Saramo vastaa.

Lasse Lehtonen vastaa Saramolle olevan hyvä, että poliitikot ravistelevat virkamiehiä. Hänen mukaansa ”Kerromme sitten vuorostamme asian reaaliteetit”.

– Realiteetti yksi on se, että sairaanhoitopiiri on vastuussa testauksen järjestämisestä ja varautumisesta. Ei maan hallitus, Mikko Kärnä vastaa Lehtoselle.

– Toinen realiteetti on se, että teille on annettu kaikki tarvittavat resurssit asian hoitamiseksi. Kolmas se, että nyt olette epäonnistuneet, hän sanoo.

HUS Diagnostiikkakeskuksessa tehtiin maanantaina 10.8. yht. 2 934 korona-analyysiä, mikä oli uusi päiväkohtainen ennätys. Näistä HUS-alueen näytteitä oli 2 559 ja niissä uusia positiivisia 6 kappaletta.

Mikko Kärnä kysyy, ”Onko mennyt oikeasti putkeen?”. Hän ihmettelee, ”eikö tosiaan ole anteeksipyyntöä ja virheen myöntämistä tulossa?”

– Tuo määrä lienee n. 50 % koko maassa eilen analysoiduista näytteistä eli ihan hyvä suoritus yhdeltä laboratoriolta, Lehtonen vastaa.

– Tällä hetkellä on ongelmia näytteenotossa, johon ei saada henkilökuntaa tarpeeksi. Myös lentokentän uudet toiminnat sitovat henkilöstöä, hän sanoo.

Lähikuukaudet ovat todella tärkeitä koko yhteiskunnan kannalta. Hirvittää miten HUS:ssa @lasleh on voitu valmistautua ja arvioida näin väärin, vaikka on koko pitkä kesä ollut aikaa? Keväällä vielä testiin pääsi parissa tunnissa ja tulos seuraavana aamuna https://t.co/zRL8qjWHgw

Realiteetti yksi on se, että sairaanhoitopiiri on vastuussa testauksen järjestämisestä ja varautumisesta. Ei maan hallitus. Toinen realiteetti on se, että teille on annettu kaikki tarvittavat resurssit asian hoitamiseksi. Kolmas se, että nyt olette epäonnistuneet. Eikö näin?

— Mikko Kärnä (@KarnaMikko) August 12, 2020