Keskustan edustaja: Paikkamme on oppositiossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joonas Köntän mukaan äänestystulosta on kunnioitettava.

Keskustan tuoreen kansanedustaja Joonas Köntän mukaan vaalituloksen perusteella on selvää, että keskustan paikka on oppositiossa.

– Keskustan kannatuksen pudotessa 7,3 prosenttiyksikköä ja paikkojen vähetessä kahdeksastatoista, pitäisin melkoisena ihmeenä tilannetta, jossa keskusta löytäisi itsensä hallituksesta, Könttä sanoo tiedotteessaan.

Hänen mukaansa ”kansan tahtoa on syytä kuunnella herkällä korvalla”.

– Kansalaisten luottamus politiikkaan tulee palauttaa ja siksi äänestystulosta on kunnioitettava. Keskusta on aina ollut vastuunkantaja, mutta tällä kannatuksella hallitukseen menoa on vaikea perustella.

– Keskusta puolustaa parhaiten koko Suomen asiaa nostamalla itsensä kanveesista. Takuumieheksi ei hallitukseen kannata mennä, Könttä linjaa.