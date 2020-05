Keskustalta kysytään: Riskeeraatteko koko Finnairin osakeannin?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opposition kansanedustajat ihmettelevät keskustan toimintaa.

– Antti hei. Skarppaa ja lue, mitä on sanottu ja kommentoitu. Toki ilmeisesti haluat näin vetää teidät mukaan keskusteluun. Vastakkainasettelu, se vanha kikka, kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala ihmettelee Twitterissä.

Kansanedustaja viittaa Twitterissä käytyyn keskusteluun Finnairille myönnettävästä 700 miljoonan euron pääomituksesta. Valtionyhtiö kertoi viikonloppuna lopettavansa kesän 2020 aikana osan maakuntalennoista.

Ilmoitus herätti keskustelua erityisesti keskustassa, ja sen myötä esimerkiksi keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni väläytti 700 miljoonan euron korttia Finnairin osakeantiin ja mahdollisiin muihin pääomitusjärjestelyihin.

Ilta-Sanomien puolueille teettämässä kyselyssä oppositiopuolueista kokoomuksen Kai Mykkänen sanoi maanantaina pitävänsä huonona, että että osakeannille asetetaan ehtoja. Se voisi hänen mukaansa vaikeuttaa Finnairin ja myös muiden valtionyhtiöiden rahoituksen saamista tulevaisuudessa.

– Meillä on näin laajat yhteydet Suomesta maailmalle sen ansiosta, että Finnair on pörssiyhtiö, joka on pystynyt levittäytymään maailmanlaajuisesti. Näin pitää olla jatkossakin, Mykkänen sanoi IS:lle.

Keskustassa on arvosteltu Mykkäsen esitystä. Muun muassa keskustan ryhmäpuheenjohtaja Antti Kurvinen totesi maanantaina, että ”kavereita alueellisen tasa-arvon vaalimiseen ei saa ainakaan oppositiosta. Oppositio on yhtenäinen. Ei niin Kokoomusta, Perussuomalaisia kuin KD:tä kiinnosta maakuntien saavutettavuus ja lentoliikenne maakuntakaupunkeihin. Keskittäjäpuolueita kaikki selkeästi”.

Opposition kansanedustajat pitävät ulostuloja outona.

-#kd on koko ajan puolustanut maakuntien elinvoimaa, mutta tunnen myös sen verran osakeyhtiölakia, että osakeantiin ei voi ehtoa laittaa. Huolehtikaa nyt siellä hallituksessa vahtivuorollanne maakuntien saavutettavuus kuntoon, mutta älkää silti lakeja rikkoko, Sari Essayah toteaa.

– @kurvisentwiit 1) Miten tuo vaatimanne pääomitukseen liitettävä ehto olisi keinona alueita puolustavampi kuin ehdottamamme ostopalvelu/tappioiden korvaus lentojen pelastamiseksi?, 2) Uskotko itsekään, että oikeasti teette tuon teidän vaatiman ehdon jos riskeeraa koko osakeannin?, kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen puoluestaan kysyy.

– Suomi on pitkä maa. Hyvät lentoyhteydet maakuntiin ovat elinkeinoelämän toiminnan ja kasvun edellytys! Nyt vaaditaan hallitukselta toimia ja keskustalta näyttöjä maakuntien saavutettavuuden puolustamisessa, kokoomuksen Kalle Jokinen sanoo.

