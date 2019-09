Keskustalle valitaan puheenjohtaja – Katri Kulmuni ennakkosuosikki

Viimeinen puheenjohtajatentti järjestetään kokouspaikalla ja vaalin tulos saattaa selvitä vasta alkuillasta.

Keskustalle valitaan uusi puheenjohtaja tänään lauantaina Kouvolassa järjestettävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa.

Puheenjohtajuudesta kisaavat vahvimmin puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni. Heidän lisäkseen puheenjohtajaksi on ehdolla hartolalainen moniammattilainen Jari Tasanen.

Katri Kulmunin voitto näyttää todennäköisimmältä. Vaikka keskustalaiset ovat sanoneet kisan olevan tasainen ja ratkeavan vasta kokouspaikalla, vaaka vaikuttaa kallistuneen voimakkaammin Kulmunin puolelle viime päivinä.

Puoluekokouksen yhteydessä järjestetään vielä viimeinen puheenjohtajatentti kello 10.30. Varsinainen kokous alkaa kello 12.30.

Keskustalaiset ovat arvioineet, että ratkaisevaa on, minkälainen henki Kouvolassa syntyy. Siihen vaikuttaa, miten ehdokkaat pärjäävät viimeisessä puheenjohtajatentissä ja minkälaiset puheet he pitävät puoluekokouksessa. Lisäksi voitonnälän on näyttävä kokouspaikalla.

Kulmuni johtaa gallupeissa

Gallupeiden perusteella Katri Kulmuni on vahvemmilla kuin Antti Kaikkonen. Alma Median viime viikolla julkaistussa kyselyssä 50 prosenttia keskustavaikuttajista kannatti Kulmunia puheenjohtajaksi, kun Kaikkonen sai vain 39 prosentin kannatuksen. Eilen julkaistussa Helsingin Sanomien kyselyssä 40 prosenttia keskustan kannattajista piti Kulmunia parhaana vaihtoehtona puheenjohtajaksi. Kaikkosta kannatti 28 prosenttia. Myös kansan keskuudessa Kulmuni oli vähän suositumpi kuin Kaikkonen.

32-vuotias Kulmuni on toisen kauden kansanedustaja Torniosta, Lapin vaalipiiristä. Kulmuni on toiminut keskustan varapuheenjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Reilu vuosi sitten Sotkamossa hän sai varapuheenjohtajavaalissa eniten ääniä, yhteensä 1 671 ään­tä, kun virallisia kokousedustajia oli 2 166. Ylimääräisessä puoluekokouksessa Kouvolassa äänivalta on samoilla edustajilla kuin Sotkamossa. Kulmunia luonnehditaan voimakastahtoiseksi. Hän kutsuu itseään äärikeskustalaiseksi ja katsoo edustavansa perinteistä alkiolaista sosiaalireformistista linjaa. Kulmunia pidetään tuoreena, nuorena kasvona.

45-vuotias Kaikkonen on jo viidennen kauden kansanedustaja Tuusulasta, Uudenmaan vaalipiiristä. Kaikkonen toimi viime vaalikaudella keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja nousi samalla politiikan raskaaseen sarjaan. Kaikkosta pidetään kokeneena, yhteistyökykyisenä ja huumorintajuisena poliitikkona. Häntä varjostaa kuitenkin edelleen luottamusaseman väärinkäytöstä saatu ehdollinen vankeusrangaistus vuonna 2013. Kaikkonen toimi Nuorisosäätiön puheenjohtajana, kun säätiö rahoitti hänen vaalikampanjoitaan. Monet keskustalaiset kokevat tämän muistuttavan puolueen pohjalle vetäneestä vaalirahakohusta.

Kaikkosen takana naisvaikuttajia, Kulmunilla 1 200 tukijaa

Kaikkosen tueksi on ilmoittautunut monia tunnettuja keskustavaikuttajia, kuten äitiysvapaalla tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä oleva kansanedustaja Annika Saarikko ja entiset ministerit Anneli Jäätteenmäki, Liisa Hyssälä ja Anu Vehviläinen. Kulmunin takana ovat puolestaan keskustan entiset ministerit Seppo Kääriäinen, Tapani Tölli ja Sirkka-Liisa Anttila. Lisäksi Kulmuni on julkaissut 1 200 tukijan listan, josta kaikki eivät kuitenkaan ole virallisia kokousedustajia.

Puheenjohtajavaalissa merkitystä on myös sillä, kuinka paljon äänivaltaisia edustajia Kouvolaan saapuu. Kokouspaikan sijainnin on arveltu karsivan osallistujia Kulmunin vahvalta tukialueelta pohjoisesta, josta on pitkä ja hankala matka Kouvolaan. Toisaalta puheenjohtajavalinnan uskotaan kuitenkin kiinnostavan ja houkuttelevan paikalle väkeä, vaikka osallistujamäärä tuskin nousee Sotkamon yli kahteen tuhanteen. Virallisten kokousedustajien määrästä on esitetty arvioita 1 500:sta 1 900:aan.

Puheenjohtajan valinta saattaa venyä alkuiltaan, jos kannatuspuheenvuoroja käytetään paljon. Puoluekokouksessa järjestetään mahdollisesti myös varapuheenjohtajavaali, jos Kulmuni tulee valituksen puheenjohtajaksi.

Keskustan väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä pitää puoluekokouksen aluksi puheen ennen uuden puheenjohtajan valintaa.