Keskustalaiset toiveikkaita soten suhteen: Ponnet helpompia kuin odotin

Sosiaali- ja terveysvaliokunta odottaa virkamiehiltä korjausehdotuksia tiistaina tai keskiviikkona.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta aloitti tänään maanantaina sote- ja maakuntauudistuksen käsittelyn.

Perustuslakivaliokunta sai perjantaina valmiiksi lausuntonsa lakimietintöluonnoksista. Lausunnossa on noin 20 pontta, jotka sosiaali- ja terveysvaliokunnan on korjattava lakiesityksestä. Osa ponsista on teknisiä, osa on laadultaan vaativampia.

Keskustan kansanedustaja Pekka Puska sanoi, että toivoa on, että valiokunta ehtisi tehdä korjaukset.

– Ponnethan ovat minusta helpompia kuin mitä odotin, mutta työtä on paljon, Pekka Puska sanoi mennessään kokoukseen.

Puskan mukaan aikaa mietintöjen korjaamiseen voi olla pikkuisen enemmänkin kuin kuusi päivää, mutta yötöitä tulee. Hänen mielestään asiantuntijakuulemisia ei enää tarvita.

– Mehän olemme kuunnelleet asiantuntijoita aivan hirveän määrän. Nyt pitää vain vetää johtopäätökset siitä, mitä perustuslakivaliokunta sanoo, Puska puuskahti.

Puskan mielestä korjausten tekeminen käytettävissä olevassa ajassa on mahdollista, mutta se riippuu siitä, miten valiokunnan työ lähtee käyntiin.

Katsotaan, mikä on mahdollista ja mikä ei

Myös keskustan kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen oli sitä mieltä, että aika riittää korjausten tekemiseen, jos tahtoa on.

– Ministeriöissä on tehty lujasti töitä läpi viikonlopun ja siellä on ratkaisuja löydetty. Toivon, että meillä valiokunnassa on yhteinen tahtotila tehdä eteenpäin vievää työtä. Suomi odottaa ratkaisuja. Tätä on riittävän pitkään tehty, ja nyt olisi aika päästä maaliin, Hannakaisa Heikkinen sanoi.

Kokoomuksen kansanedustaja Jaana Laitinen-Pesola ei ottanut kantaa, onko perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset mahdollista tehdä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

– Me kuuntelemme nyt asiantuntijoita ja tutustumme rauhassa lausuntoon. Sitten katsotaan, mikä on mahdollista ja mikä ei, Jaana Laitinen-Pesola sanoi.

Hän sanoi, ettei tunne asiaa niin tarkasti, että voisi kertoa oman kantansa asiaan.

Sinisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala sanoi, että valinnanvapaus on perustuslakivaliokunnan lausunnon myötä korjauskelvoton.

Korjausratkaisuja odotetaan virkamiehiltä

Sosiaali- ja terveysvaliokunta kuulee tänään perustuslakivaliokunnan valiokuntaneuvosta Matti Marttusta perustuslakivaliokunnan lausunnosta. Kuulemisessa on mukana myös virkamiehiä valtiovarainministeriöstä ja sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) sanoi toimittajille ennen kokousta, että valiokunta odottaa virkamiehiltä vastinetta perustuslakivaliokunnan lausuntoon huomenna tiistaina tai keskiviikkona. Vastine sisältää ratkaisuehdotukset kohtiin, joita perustuslakivaliokunta vaatii muutettavan.

Kiurun mukaan sote-valiokunnalla on aikaa työstää lakimietintöjä valmiiksi ensi viikon maanantaihin 4. maaliskuuta asti eli yhteensä kuusi päivää.

– Nyt toivomme todella, että saamme sellaiset selkeät nuotit hallitukselta, että tämä orkesteri voi soittaa, Kiuru sanoi.

Huomenna valiokunta aloittaa kokouksensa jo kahdeksalta ja istuu täysistunnon alkuun kello 14 asti. Kiuru ei osannut vielä sanoa, tarvitaanko muitakin asiantuntijakuulemisia tai voiko valiokunta kokoustaa myös viikonloppuna.

EU-notifikaatioon Kiuru ei ottanut kantaa. Valiokunnan kuulemista odotelleella alivaltiosihteeri Päivi Nergillä ei ollut uutta sanottavaa notifikaatiosta. Nerg sanoi viikonloppuna Ylelle, että EU:n hyväksyntä sote- ja maakuntauudistukselle voitaisiin ehkä hoitaa oikeusvarmuusilmoitusmenettelyllä, joka on hänen mukaansa notifikaation esiaste.

