Keskustalaiset: Kilpailuvirastossa tarvitaan asennemuutos ruoantuotantoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kilpailuviranomaisen ei pitäisi keskustalaisten kansanedustajien mukaan tarkkailla vain kuluttajahintojen alhaisuutta.

Keskustan eduskuntaryhmän maatalouspoliittinen ryhmä syyttää tiedotteessaan Suomen Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV) siitä, ettei sitä kiinnosta tuottajien hyvinvointi vaan kuluttajahintojen mahdollisimman alhainen taso.

– He tulkitsevat kilpailulakia tuohon tavoitteeseen pääsemiseksi. Kaupan vallan kasvaminen sallitaan virastossa, kunhan se johtaa kuluttajahintojen laskuun. Kilpailuvirastoa ei kiinnosta, miten ketjun muut osat pärjäävät. Tämä on yksi iso osasyy elintarvikealan kriisiin, sanoo keskustan varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen.

Keskustalaisten kansanedustajien mukaan KKV katsoo kyseessä olevan kartellin, mikäli saman portaan toimijat alkavat neuvotella hinnoista. Tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymistä katsotaan KKV:ssa heidän mukaansa pahalla, koska se voisi lisätä kuluttajahintoja tai ainakin muuttaa hinnan muodostumista elintarvikeketjussa.

– On ongelmallista, että sama instanssi yrittää valvoa yhtä aikaa kuluttajan etua ja markkinoiden toimivuutta. KKV:lla on suuri valta kilpailulain tulkintaan ja siinä heillä on jopa asenteellisuutta, sanoo kansanedustaja Pertti Hakanen (kesk.).

Kansanedustaja Anne Kalmarin (kesk.) mukaan monissa muissa EU-maissa hinnoista voi kuitenkin osoittaa siivun viljelijälle.

– Euroopan tuottajien organisoitumista koskevat direktiivit on hyväksyttävä myös Suomessa ja kilpailuvirastossa tarvitaan asennemuutos.