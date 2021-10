Keskustajohtaja: Tätä suomalainen veronmaksaja ei voisi hyväksyä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Annika Saarikko suhtautuu erittäin kriittisesti EU:n komission ehdotukseen uudesta sosiaalirahastosta.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan hänen puolueensa lähtökohta on, että ilmastotoimia on tehtävä alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

– Tämä periaate on hyvä muistaa myös EU:n ilmastotoimissa. Ilmastopolitiikan varjolla ei kuitenkaan pidä luoda uusia tulonsiirtomekanismeja Eurooppaan, saati yhteiseurooppalaista sosiaalipolitiikkaa, Saarikko kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuuden mielipideosastolla.

Sanna Marinin (sd.) hallitus antoi torstaina eduskunnalle kantansa EU:n komission ehdottamaan uuteen ilmastotoimien sosiaalirahastoon. Komission esityksessä sosiaalirahaston tarkoitus on hyvittää kansalaisille päästökaupasta johtuvaa liikenteen ja asumisen hintojen nousua.

– Suomen kanta ehdotukseen on kriittinen. Tässä muodossa ehdotettu sosiaalirahasto ei voi edetä. Toimia reilun muutoksen varmistamiseksi on tehtävä ensisijaisesti kansallisesti. En usko, että EU:n yhteinen sosiaalirahasto on ajatus, jonka suomalainen veronmaksaja voisi hyväksyä, Saarikko toteaa.

Hän huomauttaa, että se on myös vastoin periaatteita, jotka sovittiin hyväksyttäessä EU:n kertaluontoista elpymispakettia.

– Eduskunta painotti kesällä käsittelyn yhteydessä, että EU:n uudet omat varat on käytettävä ensisijaisesti elvytystä varten otetun velan takaisinmaksuun.

Komission esityksessä sosiaalirahasto rahoitettaisiin päästökaupasta saatavilla tuloilla.

– Komission esityksessä tieliikenteelle ja rakennusten lämmitykselle tulisi oma päästökauppa, jonka tuloja ohjattaisiin uuteen sosiaalirahastoon. Sosiaalirahastosta taas osoitettaisiin tukea jäsenmaiden kansalaisille ja yrityksille, jotka kärsivät murroksesta. Alustavien laskelmien mukaan Ranska olisi rahaston suurimpia hyötyjiä, kun taas Suomi olisi nettomaksaja, Saarikko kirjoittaa.

Valtiovarainministerin mukaan yhteinen sosiaalirahasto loisi tilanteen, jossa maat, jotka ovat jo kansallisesti tehneet toimia energiaköyhyyden torjumiseksi ja reilun murroksen eteen, jäisivät maksajiksi.

Saarikko huomauttaa, että sosiaaliturva ei kuulu EU:n toimivaltaan.

– Ei ole oikein, että yhteisillä varoilla pidettäisiin huolta kansalaisista, joiden oma kotimaa ei sitä tee. Kunkin jäsenmaan on vastattava omien kansalaistensa sosiaaliturvasta itse keräämillään tuloilla. Suomi ja keskusta tukevat EU:n vahvoja ilmastotavoitteita. Niiden varjolla ei kuitenkaan tule luoda EU:n yhteistä sosiaalipolitiikkaa takaportin kautta, Saarikko toteaa.