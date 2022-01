Keskustajohtaja jyrkkänä IS:ssa: Liian erilainen suhde velkaan on sovittamaton ristiriita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaalitulos tekee keskustasta entistä lujemman omien arvojensa puolustajan, Annika Saarikko linjaa.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko toteaa Ilta-Sanomille, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen työlista ei muuttunut vaalituloksesta helpommaksi.

– Samat vaativat paperipinot täällä odottivat sen jälkeenkin. Vaalitulos tekee keskustasta entistä lujemman omien arvojensa puolustajan, ha linjaa Valtioneuvoston linnan työhuoneessaan.

Keskusta aikoo Saarikon mukaan etsiä ratkaisuja, mutta viesti ei jää epäselväksi.

– Toivon, että kykenemme olemaan ratkaisijoita, mutta aiomme olla omissa arvoissamme periksiantamattomia, koska niille arvoille oli kova kysyntä aluevaaleissa.

Esimerkiksi viestinä lähinnä vihreille on, että polttoaineiden hinnankorotuksia tämä hallitus ei enää tee. Vihreiden vaatimuksesta hallitus sopi jo syksyn kriisiriihessä, että se laskee vielä kertaalleen tuoreilla luvuilla ilmastotoimiensa vaikuttavuuden kevään neuvotteluissa.

– Muistutan, että asiasta tehtiin jo viime syksynä ryhdikäs ja laaja ratkaisu. Ilmastonmuutoksessa mittakausi ei ole vaalikausi, kevät ja syksy. Suomen mittakaava on 2035, EU:n 2050. Ilmastotoimia pitää tehdä niin, että ihmiset pysyvät mukana ja kokevat ne reiluiksi, Saarikko sanoo.

Huhtikuussa edessä on kehysneuvottelut Saarikon ministeriön johdolla. Hän uhkasi loppuvuodesta Rovaniemellä puoluevaltuuston kokouksessa, ettei keskusta tule olemaan hallituksessa, joka keimailee talousryhdin hylkäämisen kanssa.

– Hallituksen on kyettävä myös vaikeisiin ratkaisuihin, jotta talouden raami pitää. Nyt on satsattava sekä julkisen talouden kestävyyteen että talouskasvuun. En ole siinä missään edelleenkään eri mieltä.

– Jos suhde velkaan on liian erilainen, niin se on yhteen sovittamaton ristiriita, Saarikko vastaa kysymykseen, entä jos kaikki hallituksessa eivät näe asiaa samoin.

– Olen asettanut tavoitteen niin, että aiemmin sovitusta menokatosta on perusteltua pitää kiinni. Suomessa on kyetty tekemään erittäin vaikeita talouden ratkaisuja paljon vaativimmissa ja akuuteimmissa tilanteissa. Tämä kuulostaa vaikealta, on sitä ja poliittisesti näkökulmat tulevat törmäämään, mutta sen ei pitäisi olla mahdotonta, Saarikko sanoo Ilta-Sanomille.