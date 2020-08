Keskustaehdokkaat vaativat hallitukselta työllisyystoimia

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) kannustavat hallitusta ryhtymään toimiin työllisyyden parantamiseksi. Molemmat ovat ehdolla keskustan puheenjohtajaksi ensi viikonloppuna järjestettävässä puoluekokouksessa.

Kaksikon mukaan Suomen talous- ja työllisyysaste ovat laskusuhdanteessa koronavirusepidemian aiheuttaman taantuman vuoksi. Molemmat painottavat tilanteeseen reagoimisen tärkeyttä.

– Pidän välttämättömänä, että hallitus arvioi tilannetta rehellisesti ja tarttuu tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi. Suomella ja suomalaisilla ei ole aikaa odottaa, rytminmuutoksen aika on nyt, Saarikko toteaa Twitter-viesteissään.

Kulmuni kertoo pitävänsä hallitusohjelmaa hyvänä, mutta muistuttaa myös, että edessä voi olla entistäkin vaikeammat talousajat mikäli toimiin ei ryhdytä.

– Korona on toki laittanut talouden aivan päälaelleen ja talous- ja työllisyystoimiahan täytyy tehdä aiottua enemmän, ei vähemmän, Kulmuni kommentoi.

– Tähän keskusta on täysin valmis, hän sanoo.

Kulmuni viittaa viestissään todennäköisesti sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) esitykseen, jonka mukaan kokeilu työpäivien lyhentämisestä kuuteen tuntiin voitaisiin järjestää jo kuluvan hallituskauden aikana. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ehti jo aiemmin lauantaina torjua ajatuksen työpäivän lyhentämisestä ”vasemmistoliiton toiveajatteluna”.

