Keskustaedustajat: Vaarallisten vankien pyttyrangaistus palautettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antti Kurvisen ja Mikko Kärnän mielestä muiden yksilöiden ihmisoikeudet voivat ajaa erittäin vaarallisten vankien ihmisoikeuksien edelle.

Keskustan kansanedustajat, eduskunnan hallintovaliokunnan jäsenet Antti Kurvinen ja Mikko Kärnä vaativat oikeusministeriötä arvioimaan, voidaanko erittäin vaarallisiksi luokiteltujen vankien niin sanottu ”pyttyrangaistus” palauttaa lainsäädäntöön.

Asia on ajankohtainen kahdesta taposta, yhdestä kuolemantuottamuksesta sekä useista tapon yrityksistä jo aiemmin tuomitun Michael Penttilän tapauksen johdosta. Erittäin vaaralliseksi vangiksi luokiteltu Penttilä oli vapautettu vankilasta, ja nyt poliisi epäilee Penttilää murhasta.

– Ennen oli mahdollista pitää erittäin vaarallisia vankeja vankilassa yli rangaistusajan, mikäli arvioitiin että heillä on suuri riski uusia vakavat rikoksensa. Penttilän tapauksessa pahin on tapahtunut jo monta kertaa. Oikeusministeriön on nyt ehdottomasti arvioitava, voidaanko Penttilän tyyppisten vankien kohdalla palauttaa tämä ns. ”pyttyrangaistus”, mikäli heidän arvioidaan vapaudessa ollessaan aiheuttavan merkittävän riskin muun yhteiskunnan turvallisuudelle, kaksikko toteaa tiedotteessa.

Kansanedustajat toteavat, että asia voi olla haastavaa toteuttaa eri ihmisoikeussopimusten osalta. Kaksikon mielestä muiden yksilöiden ihmisoikeudet voivat kuitenkin ajaa erittäin vaarallisten vankien ihmisoikeuksien edelle.

– Oikeus elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen ovat ihmisoikeuksista perustavanlaatuisimpia. Jos erittäin vaaralliseksi luokiteltu vanki vaarantaa vapaana ollessaan muiden ihmisoikeudet, voitaisiin mielestämme todeta, että vanki voidaan pitää vangittuna kaikkien muiden ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Tällaisia erittäin vaarallisiksi luokiteltuja vankeja on Suomessa tällä hetkellä 35.

Kärnä ja Kurvinen korostavat, että yleistä rangaistavuustasoa ei väkivaltarikosten osalta ole välttämättä tarpeen kiristää, mutta järjestelmän on varmistettava, että erittäin vaaralliset vangit eivät aiheuta vapautuessaan uhkaa muulle yhteiskunnalle. Kansanedustajat muistuttavat myös, että Norjassa ns. ”pyttyrangaistus” on edelleen käytössä.