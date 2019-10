Keskustaedustajat: Olutta juomalla tuetaan maataloutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajien mukaan olutkulttuuri on kehittynyt positiivisella tavalla.

Keskustalaiset oluen ystävät, varapuheenjohtaja Petri Honkonen sekä kansanedustajat Anne Kalmari, Mikko Savola, Mikko Kärnä, Juha Pylväs sekä Pasi Kivisaari toivottavat kaikille hyviä Oktoberfest-juhlia ja muistuttavat, että oluen juominen on samalla maatalouden tukemista.

Joka viidennellä eteläisen Suomen peltohehtaarilla viljellään mallasohraa, ja tuotanto tuo leivän yli tuhannen viljelijän pöytään.

– Suomalainen olut on mitä parhain lähijuoma, jota juomalla tuetaan panimoteollisuuden lisäksi suomalaisia tuottajia. Viime kaudella alkoholilakiin toteutetut muutokset ja vahvempien oluiden tulo ruokakauppoihin on kehittänyt suomalaista olutkulttuuria positiivisesti. Syksyn juhlien selkein tähtituote onkin siten kotimainen olut, edustajat toteavat tiedotteessa.

Keskustalaiset muistuttavat, että olutta on syytä nauttia vastuullisesti. Samalla he korostavat, että myös alkoholittomien oluiden valikoima ja kulutus on lisääntynyt.

– Alkoholittomia vaihtoehtoja kannattaa myös kokeilla, sillä ne ovat nykyisellään todella hyviä. Iloinen ja hyvä suomalainen olutkulttuuri ei ole humalahakuista, vaan vastuullista ja kohtuullista. Tähän kannustamme kaikkia.