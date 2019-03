Keskustaedustajat: ISIS-taistelijoiden tulo Suomeen estettävä

Keskustan kansanedustajat vaativat hallitukselta ripeitä päätöksiä.

Keskustalaiset kansanedustajat Antti Kurvinen, Lasse Hautala, Pertti Hakanen, Juha Pylväs ja Eerikki Viljanen vaativat hallitukselta ripeitä päätöksiä ja toimenpiteitä, joilla estetään ISIS-taistelijoiden paluu tai pyrkiminen Suomeen.

– ISIS on julmiin rikoksiin syyllistynyt terroristijärjestö, joka on toiminnassaan käyttänyt vierastaistelijoita. Viranomaisten tietojen mukaan sen hallitsemiin kriisipesäkkeisiin on lähtenyt Suomesta noin sata aikuista. ISIS:n viimeisin linnake Syyriassa on hiljattain murtunut. Siksi on vain ajan kysymys, milloin ISIS-taistelijoita palaa takaisin Eurooppaan ja Suomeen, mahdollisesti myös turvapaikanhakijoina, kansanedustajat toteavat.

kansanedustajat muistuttavat, että ainakin Ruotsi, Tanska ja Britannia ovat jo linjanneet, että ne eivät ota vastaan takaisin pyrkiviä ISIS-vierastaistelijoita. Myös Suomen tulisi toimia samalla tavalla.

– Maamme sisäisen turvallisuuden kannalta on välttämätöntä, että Suomeen ei pesiydy ääriliikkeisiin kuuluvia fanaatikkoja, jotka ovat joko itse syyllistyneet julmiin ja ihmisjärjen vastaisiin terroritekoihin tai ovat olleet tukemassa terroristista toimintaa.

Hallitus julkisti hiljattain seksuaalirikosten torjuntaohjelman. Sen osana on toimenpidelista maahanmuuttajataustaisten rikollisuuden ennaltaehkäisyksi ja torjunnaksi. Siinä luvataan muun muassa toteuttaa riittäviä keinoja yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä reagoida jyrkästi törkeisiin rikoksiin.

– Jo tehtyä ohjelmaa pitäisi täydentää ISIS-taistelijoiden Suomeen paluuta tai hakeutumista estävillä toimenpiteillä. Oikea määränpää julmuuksiin osallistuneille tai ISIS:n toimintaa tukeneille on Kansainvälinen rikostuomioistuin, keskustan kansanedustajat sanovat.