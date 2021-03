Keskustaedustajan rokotekommentit ihmetyttävät – ”Kova on pokka”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petri Sarvamaa hämmästelee Mikko Kärnän kommenttia.

EU-parlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) ihmettelee keskustasta kantautuvia kommentteja rokotteiden alueellisesta painottamisesta. Sarvamaa kuvailee lausuntoja ”uskomattomiksi”. Sarvamaa viittaa etenkin keskustan lappilaisen kansanedustajan Mikko Kärnän lausuntoihin.

Kansallinen rokoteasiantuntijaryhmä on esittänyt rokotusjärjestyksen muuttamista ja rokotteiden ohjaamista pahimmille epidemia-alueille. Suomessa tautitilanne on vakavin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa ilmaantuvuusluku on THL:n mukaan 333,6 sataatuhatta asukasta kohden.

Sarvamaa kommentoi Kärnän lausuntoja Twitterissä.

– Eräät keskustan kommentit rokotteiden alueellisesta painottamisesta ovat sanalla sanoen uskomattomia. ”Keskustelu rokottamisen keskittämisestä pääkaupunkiseudulle kannattaa nyt lopettaa. Sen toteuttamiselle ei ole mitään perusteita”, sanoo Mikko Kärnä. Kova on pokka, Sarvamaa kirjoitti Kärnän perjantaiseen tviittiin viitaten.

