Keskustaedustaja vaatii oikeusministerin eroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mikko Kärnän mukaan ”oikeusministerin epäonnistuminen ei ole hallituksen vika”.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vaatii oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) eroa.

Kärnä kirjoittaa asiasta viestintäpalvelu Twitterissä. Hän on jakanut päivityksessään kuvankaappauksen Ylen uutiseen, joka on otsikoitu ”Oikeusministeri Henriksson laittoi pisteen spekuloinnille kuntavaalien siirtämisestä: Vaalit järjestetään ensi keväänä alkuperäisen aikataulun mukaisesti”. Uutinen on julkaistu 4.12.2020.

– Jätän tämän nyt vain tähän. Korostan, että vaalien siirtäminen oli tarpeellinen toimenpide ja päätös nyt, kun mitään toimenpiteitä vaihtoehtoisiin vaalijärjestelyihin ei lopulta tehty. En voi ymmärtää, miksi ei?, Kärnä sanoo ja suuntaa viestinsä RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutzille.

– Ping @adleande. Ministeri vaihtoon.

RKP:n ryhmäjohta Adlercreutz kiistää Kärnän väitteen. Hänen mukaansa ”toimenpiteitä oli paljon”.

– Kuntia on ohjeistettu. Tämä päätös ei tehty ainoastaan siksi, että vaalitilaisuus sellaisenaan olisi ollut ei-turvallinen, vaan siksi, että mahd. kymmenet tuhannet olisivat olleet karanteenissa ilman mahdollisuutta äänestää, Adlercreutz vastaa Kärnälle.

Kärnän mukaan kyse on oikeusministerin ja -ministeriön epäonnistumisesta.

– Kepu halusi loppuun saakka toimittaa vaalit ajallaan. Kyllä. Se vain olisi vaatinut, että oikeusministeriö olisi oikeasti tehnyt jotain vaalien järjestämiseksi poikkeustilassa, Kärnä sanoo.

– Oikeusministerin ja oikeusministeriön epäonnistuminen ei ole hallituksen vika.

