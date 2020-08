Keskustaedustaja: Työpaikkojen oltava budjettiriihen ykkösasia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eeva Kallin mielestä työllisyystoimilla on kiire.

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Eeva Kallin mukaan tiistaina julkaistut uusimmat työllisyysluvut ovat viimeisin osoitus työllisyyspäätösten kiireellisyydestä.

Sekä Tilastokeskuksen että työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömyys on selvästi pahentunut vuodentakaisesta, vaikka laskentatavoissa on eroja. Kaikkein huolestuttavinta on Kallin mielestä nuorten työttömyyden lisääntyminen.

Tilastokeskuksen mukaan työttömänä oli heinäkuussa 216 000 ihmistä. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 387 500. Työttömiin työnhakijoihin luetaan myös kokoaikaisesti lomautetut. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 54 000.

Kallin mukaan hallituksen budjettiriihen ykkösasiasta ei näiden lukujen jälkeen voi olla epäselvyyttä: se on työpaikat.

− Kiireellisintä on saada mahdollisimman monelle nyt työttömälle tai lomautettuna olevalle, ja etenkin nuorille töitä, jotta työttömyydestä ei tule pysyvää, Eeva Kalli sanoo tiedotteessa.

Kallin mukaan budjettiriihessä tulisi päättää nuorten tulevaisuuspaketista, jonka osana esimerkiksi alennettaisiin väliaikaisesti alle 30-vuotiaiden työnantajamaksuja, tuplattaisiin oppisopimusten määrä myöntämällä palkkatuki koko oppisopimusajaksi sekä lisättäisiin nuorten työllistymistä parantavia palveluja.

Kalli toivoo kaikissa hallituspuolueissa nyt kypsyvän ymmärryksen siitä, mikä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on ”Suomen tulevaisuuden ja ihmisten arjen kannalta olennaista”.

− Se, että ihmisillä on työtä ja toimeentuloa ja että kaikki pidetään mukana, hän sanoo.