Keskustaedustaja: Sota ei saa olla sisäpolitiikan väline

Jouni Ovaskan mielestä kriisi on opettanut kansallisesta yhtenäisyydestä.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska toivoo oppositiopuolue kokoomukselta tukea hallituksen toimille.

– Kriisi on opettanut, miten tärkeää on kansallinen yhtenäisyys. Nyt päivänpolitiikan nokittelu on syytä heittää syrjään ja lähteä rakentamaan tietä, jolla Suomi selviää kriisistä myös taloudellisesti. Tämä on toiveeni koko kokoomuksen johdolle, Ovaska toteaa tiedotteessa.

Ovaskan mukaan kokoomus on saanut suomalaisilta luottamusta vaaleissa ja mielipidemittauksissa. Hän toivoo, että luottamusta käytettäisiin “rakentavasti isänmaan asioiden edistämiseen.”

– Sota ei saa koskaan olla sisäpolitiikan väline. Nyt kokoomuksen johdosta väitetään, että Sanna Marinin (sd.) hallitus käyttää Ukrainan sotaa ”verukkeena” valtion menojen ja velkaantumisen lisäämiseen.

Ovaskan mukaan hallituksen tärkein tehtävä on huolehtia suomalaisten turvallisuudesta.

– Toivon vastuulliselta oppositiolta tukea hallituksen toimille, joilla lisätään rahoitusta puolustusvoimille sekä autetaan suomalaisia ruoantuottajia.