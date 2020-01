Keskustaedustaja: Puheet metsälain avaamisesta haihattelua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen huomauttaa, että metsälaki ei ole suojelulaki.

Petri Honkonen tyrmää haihatteluna puheet metsälain avaamisesta ja niin sanotun 10. pykälän muokkaamisesta suojelukäyttöön.

– Vaatimukset metsälain muuttamisesta kielivät esittäjiensä ymmärtämättömyyttä siitä, mikä metsälain rooli on. Metsälaissa ei ole määritetty mitään korvauksia maanomistajalle, siksi sitä ei voi käyttää suojelutarkoituksessa. Metsälain perustehtävä on metsien hyvän hoidon ja kasvun turvaaminen ja sellaisena se täyttää tehtävänsä erinomaisesti, Honkonen toteaa tiedotteessaan.

Hänen mukaansa metsälain käyttäminen yksityismetsänomistajien metsien suojelutarkoituksessa olisi perustuslain vastaista, koska se kajoaa omaisuuden suojaan ilman länsimaisessa oikeusvaltiossa asiaan kuuluvia korvauksia haitasta.

– Suomen metsien monimuotoisuus on parantunut merkittävästi, karjatalouden vähenemisestä kärsivät elinympäristöt, kuten niityt ovat heikoimmassa asemassa. Tehokkaampiakin ja oikeudenmukaisempiakin keinoja monimuotoisuuden lisäämiseen on, kuin pakkosuojelu ja niitä on käytettävä, Honkonen sanoo.