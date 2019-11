Keskustaedustaja: PS:n budjetti on kuin vuotava ämpäri

Antti Kurvinen kutsuu perussuomalaisten linjaa ’kylmäksi ja kovaksi’ maaseutua kohtaan.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvisen mukaan varjobudjeteista käyty keskustelu osoitti, että Suomessa on pitkästä aikaa todellinen oikeisto.

– Sanoisin jopa, että laitaoikeisto. Perussuomalaiset esittävät tärkeitä asioita, mutta talouspuoli on kuin vuotava ämpäri. Ja kun pintaa raaputtaa, sieltä löytyy Jussi Halla-ahon (ps.) kylmä ja kova linja maaseutua kohtaan, Antti Kurvinen sanoi keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Kalajoella.

– Ikävä tulee [Veikko] Vennamon pientä ihmistä ja vanhaa SMP:tä, Kurvinen jatkoi.

Hänen mukaansa yritystukien leikkaaminen osuisi kansallisiin maataloustukiin ja maatalouden lomituksiin sekä kiristäisi energiaverotusta.

– Perussuomalaiset ovat hylänneet maaseudun ja heikompien asian, Kurvinen totesi.

Kansanedustaja arvosteli lisäksi kokoomuksen varjobudjettia, jossa muun muassa kevennettäisiin ansiotulojen verotusta ja lopetettaisiin eläkkeen kertyminen ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta.

Antti Kurvinen kuvailee kokoomuksen varjobudjetin olevan ”alusta loppuun VIP- ja bonuskortti kaikista rikkaimmille.”

– Tämä työttömien eläkkeen poisto on oikeistolaisinta, mitä Suomessa on vuosiin kuultu. Kokoomuksen vaihtoehto on oikeistolaisinta, mitä Suomessa on vuosiin kuultu, Kurvinen painotti.