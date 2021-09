Keskustaedustaja Päivi Räsäsestä: Vieläkö sananvapautemme on terveellä pohjalla?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pekka Aittakumpu pitää ex-ministerin osallistumista Masked Singer Suomi -ohjelmaan oikeutettuna.

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu kirjoittaa Twitterissä tukevansa ex-ministeri Päivi Räsäsen osallistumista Masked Singer Suomi-ohjelmaan. Räsäsen osallistuminen Masked Singeriin paljastui lauantaina, kun hänen esittämänsä Jaguar-hahmo putosi ohjelmasta toisena.

– Joidenkin mielestä siis Päivi Räsänen pitäisi sulkea ulos perheohjelmista, koska hänellä on ”vääriä mielipiteitä”. Vieläkö joku on sitä meiltä, että sananvapautemme on terveellä pohjalla? Aittakumpu kirjoittaa tviitissään.

– Voimia Päivi Räsänen!

Ohjelman tuomaristoon kuuluva Christoffer Strandberg julkaisi lauantai-iltana Instagram-tilillään kirjoituksen, jossa kritisoi Räsäsen ottamista mukaan koko perheen viihdeohjelmaan. Strandberg kertoo pitävänsä Masked Singeriä ainutlaatuisena epäpoliittisuutensa ansiosta, minkä vuoksi koki seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien rajoittamista ajavan poliitikon osallistumisen outona.

Räsästä vastaan ollaan tänä vuonna nostettu kolme syytettä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta.

– Jokainen voi joskus sanoa hölmösti, mutta Päivi ei kadu ainuttakaan syvästi loukkaavaa, harhaista sanaa. Häntä myös epäillään kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan. Maskedia katsoo myös lukuisat sateenkaariperheet. Olisin toivonut, että olisitte saaneet nauttia tästä lauantain koko perheen-ohjelmasta ilman, että teidän olohuoneeseen tulee ruudun kautta ihminen, joka toistamiseen on sanonut toinen toistaan hirveämpiä asioita juuri teidän perheestä, Strandberg kirjoitti.

