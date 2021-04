Keskustaedustaja: Näin ei voi jatkua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan vihreä siirtymä ei voi olla metsäteollisuuden siirtymistä Suomesta naapurimaihin.

Kansanedustaja, ympäristövaliokunnan puheenjohtajan Hannu Hoskosen (kesk.) mukaan Stora Enson ilmoitus Veitsiluodon tehtaiden lakkauttamisesta tuli järkytyksenä kansantaloutemme ennestään vaikeaa tilannetta pahentamaan.

– Metsäteollisuus on ollut Suomelle kasvun ja hyvinvoinnin moottori viimeisen sadan vuoden ajan. Se on ollut koko vientiteollisuutemme runko ja monen muun tuotantoalan vauhdittaja. Nyt tämä kehitys on murtumassa ja tarvitaan välittömiä toimenpiteitä tämän vaarallisen kierteen katkaisemiseksi, hän sanoo.

Hoskonen toteaa tiedotteessaan, että Veitsiluodon tehtaiden sulkeminen on Suomelle viimeinen varoitus vientiteollisuutemme pohjan rapautumisesta.

– Paperin käyttö toki vähenee, mutta uusiutuville metsätuotteille on luvassa vahvaa nousua. Suomen joutumista sivuun maailman johtavana metsäteollisuusmaana ei saa jäädä sivusta seuraamaan. Jotta tilanne käännetään voitoksi, on hallituksen puoliväliriihessä tehtävä päätös vientiteollisuutemme merkittävästä kilpailukykypaketista, Hoskonen vaatii.

Kansanedustajan mukaan viime vuosien aikana on vientiteollisuuden kilpailukyky päässyt hiljalleen rapautumaan. Tämä koskee erityisesti metsäteollisuutta, joka on Suomen vahvinta osaamisaluetta.

– Väärin perustein tehty turpeen alasajo vie jalostuskelpoista kuitupuuta polttoon kiihtyvällä vauhdilla, vaikka hallitusohjelmassa se nimenomaan kielletään. Huoltovarmuus on nyt vaarassa. Metsäteollisuuden toimintaympäristö heikkenee huolestuttavasti. Myös koko ajan kiihtyvät vaatimukset metsien käytön uusista rajoituksista ja suojeluhankkeista heikentävät metsätalouden ja metsäteollisuuden toimintamahdollisuuksia. Näin ei voi jatkua, Hoskonen toteaa.

– Vihreä siirtymä ei voi olla metsäteollisuuden siirtymistä Suomesta naapurimaihin ja kotimaisten energiaraaka-aineiden korvaamista tuontihakkeella, Hoskonen sanoo.