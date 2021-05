Keskustaedustaja: Liikenneverojen työryhmän esitys on pettymys

Vaihtoehtoista verotusjärjestelmää on mietittävä, Ari Torniainen toteaa.

Liikenneverotyöryhmän esitys on pettymys, eikä hallitus tule nostamaan polttoaineveroa. Näin toteaa kansanedustaja, eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen (kesk.).

Valtiovarainministeriön liikenteen verotuksen uudistamista pohtinut virkamiestyöryhmä julkaisi raporttinsa tiistaina. Työryhmä esittää, että bensiinin veroa nostettaisiin 10 senttiä litralta ja dieselin veroa 11 senttiä litralta vuonna 2023.

Keskustan Torniainen luonnehtii työryhmän esitystä vajavaiseksi.

– Työryhmän esityspohja on pettymys, sillä se on edelleen linjannut veropäätösten pohjaksi polttoaineveron noston, vaikka hallitusohjelmassa on sovittu, ettei uusia korotuksia enää tule. Ministeriö ja liikenne tarvitsevat uutta ajattelua ja uusia malleja verotuksen ja maksujen suuntaamiseksi, Torniainen kommentoi tiedotteessaan.

Liikenteen verotuksen painopiste tulee muuttumaan liikenteen sähköistymisen myötä, Torniainen toteaa, mutta tavoitteena on toteuttaa jo sovitut päästövähennykset mahdollisimman edullisesti.

– Tämä hallitus ei nosta enää polttoaineveroja, Torniainen korostaa.

– On mietittävä vaihtoehtoista verotusjärjestelmää. Keskusta on esittänyt, että polttoaineverojen sijaan siirryttäisiin verottamaan ajettujen kilometrien mukaan. Sen perusideana on järjestelmä, jossa ajaminen on suhteessa halvempaa niillä alueilla, joissa oma auto on välttämätön ja joukkoliikenne heikkoa tai olematonta, myös tieluokilla olisi vaikutusta. Kannustan kaikkia eduskuntapuolueita tuomaan omat esityksensä verotuksen korjaamiseksi tulevaa muutosta vastaavaksi, Torniainen painottaa.

Työryhmän arvioiden mukaan verotulot vähenisivät nykyisellä mallilla reaalisesti jopa 1,7 miljardia euroa tämän vuosikymmenen aikana. Ne kaikki ovat pois yhteiskunnan palveluista, mikäli niitä ei korvata, Torniainen korostaa.

Autoilu on Suomessa kallista, eikä autoilun hintaa pidä nostaa, keskustaedustaja toteaa. Uusien järjestelmien on korvattava huonosti toimivat ja epäoikeudenmukaiset verot ja maksut. Kun liikkumisen hinta uhkaa nousta, on veroja laskettava, Torniainen esittää.

– Liikenne ja myös sen verotus ovat murroksessa. Meidän pitää tehdä asioita uudella tavalla, hän päättää.