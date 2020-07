Keskustaedustaja kysyy: Haluavatko työmarkkinaosapuolet edes auttaa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jouni Ovaskan mukaan palkansaajaosapuoli on mennyt siilipuolustukseen.

Keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska kummeksuu työmarkkinaosapuolten haluttomuutta edesauttaa hallitusta sen aikeissa lisätä työllisten määrää.

– Palkansaajaosapuoli on valinnut taktiikakseen siilipuolustuksen. Heidän viestinsä on ollut: ei valmiuksia, vaikuttaa aika vaikealta ja vie aikaa, Jouni Ovaska sanoo tiedotteessa.

Ovaskan mukaan ennen budjettiriihtä työmarkkinaosapuolet pitäisi saada kokoon pääministerin johdolla niin kutsuttuun työkokoukseen. Aluksi olisi hänen mukaansa selvitettävä, jakavatko osapuolet edes saman tilannekuvan.

Toisekseen olisi pikaisesti haettava keinoja, joilla hallituksen asettamiin tavoitteisiin päästään.

– Pelkällä lämpimällä kädenpuristuksella saati palkkatuella ei saada aikaan kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja. Julkisuudesta saatujen tietojen mukaan viime kesästä asti toimineiden työllisyysryhmien työ on ollut verkkaista. Tämän pitäisi herättää kaikki osapuolet, Ovaska sanoo.

– Viimeistään korona on osoittanut, että nyt tarvitaan yhteen hiileen puhaltamista. Toivon todella, että näitä asioita päästään valmistelemaan yhdessä. Jokaisen osapuolen on tultava toista vastaan. Mikäli näin ei edetä, pääministeri Sanna Marinin (sd.) johdolla on valmisteltava lainsäädäntötoimet, joilla hallituksen asettamiin tavoitteisiin päästään, vaikka sitten ilman työmarkkinaosapuolia, mikä olisi erittäin vahingollista.

Ovaska myöntää, että päähallituspuolueiden syksyiset puoluekokoukset asettavat oman haasteensa valmistelulle.

– Keskustan osalta tilanne on rauhoittunut valtiovarainministerivaihdoksen myötä. Vielä tässä vaiheessa on vaikea arvioida, mikä vaikutus on sosiaalidemokraattien puheenjohtajan vaihdoksella, kun ay-taustainen Antti Rinne (sd.) siirtyy sivuun.