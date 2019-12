Keskustaedustaja: Hallituksen al-Hol -päätöstä tulkittu väärin

Kansanedustajan mukaan hallitus linjasi, että pyrkimyksenä on kaikissa tilanteissa turvata lapsen etu.

Kansanedustaja Mikko Kärnän (kesk.) mukaan hallituksen maanantaista päätöstä al-Holin leirin suomalaisten osalta on tulkittu monen tahon toimesta tahallaan tai tahattomasti väärin.

– Hallitus linjasi, että pyrkimyksenä on kaikissa tilanteissa turvata lapsen etu. Samalla hallitus kuitenkin päätti, että toimivaltaisen viranomaisen on kaikin käytettävissä olevin tiedoin ja toimin varmistettava, etteivät kotiutettavat henkilöt aiheuta turvallisuusuhkaa Suomelle. Lapsen etu on siis toissijainen asia ja Suomen kansalaisten turvallisuus tulee ensin, Kärnä selittää.

– Tämä taas tarkoittaa, että jokaisen mahdollisesti leiriltä poistuvan olisi saatava puhtaat paperit suojelupoliisilta. On hyvin vaikeaa nähdä, että tällaisia olisi tulossa muille kuin lapsille. Yksikään ”ISIS-lotta” ei nimittäin tule tällaista paperia saamaan. Kärnä vakuuttaa.

Hän korostaa, että hallituksen poliittisen linjauksen tarkoituksena on auttaa nimenomaan lapsia.

– Tämä on inhimillistä ja järkevää. Nyt ensimmäisessä vaiheessa meidän on noudettava orpolapset pois al-Holin leiriltä. Toisessa vaiheessa on kysyttävä äideiltä, antavatko he suostumuksensa lastensa tuomiseen Suomeen ilman heitä. Mikäli he eivät anna, on pyrittävä löytämään menettely, jolla lapset voidaan ottaa huostaan ja erottaa heidät äideistään. Äidit ovat kuitenkin kohtalonsa valinneet.

– Se joka kalifaattiin lähtee terrorismia tukemaan, se saa myös kalifaattiin jäädä, eikä Suomella ole mitään velvollisuutta avustaa tällaisia henkilöitä, Kärnä sanoo. Tämänkin hallitus linjasi hänen mukaansa selkeästi.