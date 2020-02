Keskustaedustaja ei poistaisi isiä ja äitejä laista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pekka Aittakummun mukaan sukupuolineutraalia kieltä ei pidä hyväksyä.

Keskustan kansanedustaja Pekka Aittakummun mukaan keskustan ei tule perhevapaauudistuksen yhteydessä hyväksyä sukupuolineutraalia kieltä.

– Mikään ei edellytä tällaista muutosta muuten hyvässä ja tarpeellisessa uudistuksessa. Hallituksen tulee huolehtia, että perhevapaauudistus huomioi erilaiset perheet, mutta myös se, että laista ei pelkistä ideologisista syistä poisteta isiä ja äitejä. Asiassa on mahdollista löytää kompromissi, joka tyydyttää kaikkia, Pekka Aittakumpi sanoo tiedotteessa.

Hän katsoo, että kaavailut sukupuolineutraalista lakikielestä vievät keskustelun tarkoituksellisesti uudistuksen olennaisista asioista sivuraiteille. Hänen mukaansa suomalaiset ovat laajasti kehuneet perhevapaauudistusta, koska se on rakenteellisesti erittäin onnistunut ja tervetullut.

– Joidenkin tavoitteena sen sijaan on muuttaa perhevapaita koskevat lakitekstit ideologisista syistä kokonaan sukupuolineutraaleiksi. Joustavuuden vuoksi joissakin kohden voi olla parempi puhua ”vanhemmasta” äidin tai isän sijaan. Sen sijaan esimerkiksi äiti-sanan korvaaminen synnyttäjä-sanalla on perusteetonta.

Aittakummun mielestä yhdenvertaisuus ja vähemmistöjen tasaveroinen kohtelu on tärkeää, ”mutta se ei edellytä äitien ja isien konemaista siivoamista pois lakiteksteistä”.

– Tällainen muutos ei olisi mielestäni perusteltua, koska kyseessä on laki, joka koskee nimenomaan äitejä ja isiä. Tällaiset kaavailut osoittavat, että kaikki eivät ymmärrä tavallisten suomalaisten arkea.

Aittakumpu toteaa, että osa sukupuolineutraalin lakitekstin kannattajista korostaa, että kyse ei ole isosta asiasta.

– He itse osoittavat, että tämä on iso asia, koska he ovat tehneet tästä ison asian ja ajavat muutosta väellä ja voimalla. Poliittinen voima kannattaisi nyt käyttää siihen, että hyvä uudistus etenee nopeasti maaliin.