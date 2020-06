Keskusta: Velkakierre on saatava taittumaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Budjettiriihessä on käännettävä kaikki kivet, jotta Suomi pääsee takaisin kasvu- ja työllisyyslinjalle.

Keskustan kansanedustaja Esko Kivirannan mukaan Suomen talous pantiin viime vaalikaudella kuntoon, ja se sen vuoksi nyt pystytään rakentamaan siltaa pahan päivän yli.

Velkaa otetaan, jotta Suomi ei ajautuisi konkurssiaaltoon ja pitkäkestoiseen suurtyöttömyyteen.

– Velkakierre on kuitenkin saatava taittumaan. Nyt koituvaa laskua on alettava hoitaa jo ensi syksynä. Keskusta katsoo, että se on tehtävä oikeudenmukaisesti kaikkien suomalaisten ja koko maan kannalta, keskustan ryhmäpuheen pitänyt Esko Kiviranta linjasi.

Eduskunta keskustelee tänään tiistaina julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024.

Kivirannan mukaan iso valinta Suomen talouden uudelleen kuntoon laittamisessa tehdään yhtäältä kasvu- ja työllisyyspolitiikan ja uudistusten sekä toisaalta veronkorotusten ja menonleikkausten välillä.

Keskusta haluaa mahdollisimman pitkälle estää Suomea kurjistavat veronkorotukset ja suomalaisia eriarvoistavat menonleikkaukset. Keskustalle ykkösasia on työn määrän ja tuottavuuden lisääminen. Kivirannan mukaan ennen muuta on parannettava pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä.

– Hallituksen on syksyn budjettiriihessä käännettävä kaikki kivet, jotta Suomi pääsee takaisin kasvu- ja työllisyyslinjalle. On tärkeää, että hallitus nostaa kertomallaan tavalla työllisyystavoitteen kunnianhimoa yli hallitusohjelmassa sovitun, Kiviranta sanoi.

Keskusta edellyttää konkreettisia päätöksiä. Kivirannan mukaan tärkeää on päästä kunnolla eteenpäin työpaikoilla tapahtuvassa paikallisessa sopimisessa sekä parantaa ihmisten työkykyä.

Hallitusohjelmaa syytä arvioida uudelleen

Kivirannan mukaan Suomen talouden tasapainottaminen vaatii aikaa.

– Liian nopea sopeuttaminen olisi vahingollista talouden elpymiselle. Samalla on elettävä suu säkkiä myöten.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen jälleenrakennusryhmä arvioi, että tarvitaan noin seitsemän miljardin euron sopeutus, jotta edes tavoite julkisen talouden velan vakauttamisesta suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosikymmenen loppuun mennessä toteutuu.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta toteaa mietinnössään, että koronaepidemian ja siihen liittyvien talousvaikutusten vuoksi hallitusohjelman tavoitteita, toimeenpanoa ja aikatauluja on syytä arvioida uudelleen.

– Tämä on talonpoikais- ja työläisjärkistä taloudenpitoa ja realismia. Hallitus on kertonut, että talouspolitiikan kokonaisuudesta linjataan budjettiriihessä elokuussa 2020, Kiviranta sanoi.

Hänen mukaansa talous-, työttömyys- ja velkaongelmat ovat isoja, mutta ne pystytään ratkaisemaan.

– Se kuitenkin edellyttää poikkeuksellista sopimis-, yhteistyö- ja uudistamiskykyä tulevina vuosina. Kaikkia näitä kolmea kykyä tarvitaan. Uusi valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) täyttää nämä vaativat mitat.

Lopuksi Kiviranta totesi, että keskusta jatkaa hallituksessa työtä, jotta Suomi selviytyy vakavasta tilanteesta ja jotta maa kauttaaltaan olisi työllistävä, tasa-arvoinen ja turvallinen jokaiselle suomalaiselle myös tulevaisuudessa.