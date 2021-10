Keskustan mukaan PS:n ollessa hallituksessa maahanmuutto oli hallitsematonta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Välikysymyksessä maahanmuutosta on kyse perussuomalaisista, totesi Mikko Kärnä.

– Tässä välikysymyksessä ei ole kyse maahanmuuttopolitiikasta. Tässä välikysymyksessä ei ole kyse taloudesta. Tässä välikysymyksessä on kyse perussuomalaisista, sanoi kansanedustaja Mikko Kärnä keskustan ryhmäpuheenvuorossa PS:n tekemästä välikysymyksestä maahanmuuttopolitiikasta ja taloudesta.

Kärnä totesi, että kuntavaaleissa perussuomalaiset jäi neljänneksi.

– Kokoomus on mennyt ohi gallupeissa ja ottanut opposition johtajuuden. Puoluekokouksen valintojen jälkeen perussuomalaiset on hajallaan. Kun muu ei auta, tehdään välikysymys. Siitä tässä on kyse, tulkitsi keskustaedustaja.

Kärnän mukaan välikysymys perustuu perättömille väitteille.

– Perussuomalaiset väittävät, että menossa – tai ainakin tulossa – on hallitsematon maahanmuutto Suomeen. Maahanmuutto oli hallitsematonta, kun perussuomalaiset olivat hallituksessa. Hallitsematon maahanmuutto päättyi, kun perussuomalaiset jättivät hallituksen.

Kärnä huomautti perussuomalaisten myös väittävän, että hallitus ajaa ”Länsi-Euroopan liberaaleinta perheenyhdistämispolitiikkaa.”

– Kyse on sisäministeriön työryhmän, ei hallituksen esityksestä. Sellaista ei vielä ole. Tämä välikysymys perustuu siis myös virheellisiin tietoihin.

Kärnän mukaan keskustan linja maahanmuuttopolitiikassa on inhimillinen, mutta realistinen.

– Aidosti hädänalaisia ihmisiä pitää auttaa. Tämän pitää olla myös Afganistan-politiikan lähtökohta. Keskusta ei tue pakolaiskiintiön tuntuvaa nostamista. Perheenyhdistämisten helpottamisessa keskusta on sitoutunut hallitusohjelmassa sovittuun. Toiseksi, Suomeen pitää voida tulla ulkomailta opiskelemaan ja töihin. Opiskelu, työnteko ja kielen oppiminen ovat myös parasta kotoutumista.

– Kolmanneksi, sosiaaliturvan väärinkäyttö pitää estää. Rikolliset tulee poistaa maasta. Pidetään siis pää kylmänä. Sydän lämpimänä. Maahanmuutto hallittuna, Kärnä sanoi.