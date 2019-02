Keskusta vaatii puolueita pysymään hävittäjistä sovitussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puolustusvoimien strategisesta suorituskyvystä on keskustan mukaan huolehdittava.

Keskustan lauantaina julkaistussa vaaliohjelmassa otetaan kantaa Hornet-hävittäjien seuraajahankintaan.

– Puolustusvoimien hävittäjähankinnat on tehtävä puolueiden kesken sovitusti siten, että palveluita ja etuuksia ei aseteta hankintojen kanssa vastakkain, ohjelmassa sanotaan.

– Olemme isojen investointien takana. Se on muuten tärkeä asia, että kun täällä joku loukkaa ilmatilaa niin suomalainen kone on siinä muutamassa minuutissa vieressä, keskustan puheenjohtaja ja pääministeri Juha Sipilä sanoi puheessaan.

Suomi on pyytänyt tarjousta 64 monitoimihävittäjästä. Niillä korvataan vuodesta 2025 alkaen käytöstä poistuvien nykyisten Hornet-hävittäjien suorituskyky. Eduskunnan puolustusselonteossa linjataan, että suorituskyky korvataan täysimääräisesti Suomen turvallisuusympäristön asettamien vaatimusten mukaisesti.

Hävittäjien lukumäärästä on keskusteltu viime aikoina.

Hornetien korvaajan hankinnan on arvioitu maksavan noin 7-10 miljardia euroa. Joissakin puheenvuoroissa on esitetty huolta siitä, että hävittäjähankinta olisi pois hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksesta. Hävittäjät on kuitenkin tarkoitus rahoittaa budjetin ulkopuolisella erillisrahoituksella.

Ylen taannoin julkaisema kysely lisäksi kertoi, että SDP:n, vasemmistoliiton, vihreiden ja perussuomalaisten puheenjohtajien mukaan Suomi voisi hankkia vähemmän kuin aiotut 64 hävittäjää. Kokoomus, keskusta, siniset, kristillisdemokraatit ja RKP vaativat hävittäjien korvaamista täysimääräisesti, kuten selonteossa on aiemmin linjattu.

SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin on esimerkiksi todennut, että ”hankittavien koneiden määrä ei voi olla vielä kiveen hakattu”. Lisäksi vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on kritisoinut hävittäjähankinnan hintaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen on tyytyväinen keskustan linjaukseen, jonka mukaan hävittäjiä ja palveluita ei pidä panna vastakkain.

– Toivottavasti SDP pysyisi myös sovitussa ja eikä väläyttelisi vähempää konemäärää enää, Heinonen sanoo twiitissään.

