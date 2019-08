Keskusta vaatii poliisien lisäämistä jo budjettiriihessä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallitusohjelmassa on sovittu, että poliisien määrää nostetaan 300 virkamiehellä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan kolmen virkatehtävissä olleen poliisin loukkaantumisen ammuskeluissa Jyväskylässä ja Porvoossa viime viikonloppuna järkyttäneen koko Suomea.

– Väkivalta poliisia kohtaan on hyökkäys koko järjestäytynyttä yhteiskuntaa kohtaan. Meitä kaikkia kohtaan. Nyt on varmistettava, että viranomaisilla on riittävät keinot estää kovaotteisen rikollisuuden leviäminen peruuttamattomasti Suomeen ja Suomessa, Antti Kurvinen sanoi keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa on sovittu, että poliisien määrää nostetaan 300 virkamiehellä 7500 henkilötyövuoteen ja että tätä tuetaan poliisien koulutusmäärää lisäämällä.

Keskustan eduskuntaryhmä edellyttää, että nämä linjaukset muutetaan todeksi jo tämän vuoden vuoden 2019 budjettiriihessä.

– Loputtomien hallintouudistusten ja keskittämisten sijaan tarvitaan lisää rahaa ja kyläpoliisi-reinikaisia niin maaseudulle kuin lähiöihin, Kurvinen linjasi.