Keskusta vaatii paluuta kehyksiin ja työllisyystoimia

Keskustan mielestä hallitus on tehnyt oikeaa politiikkaa.

– Suomen talous on elpynyt nopeasti ja kasvaa. Työllisyys huitelee korkealla. Velkaa joudumme edelleen ottamaan. Onneksi aiempaa vähemmän, totesi keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen puolueen ryhmäpuheenvuorossa palautekeskustelussa valtion vuoden 2022 budjetista.

Hänen mukaansa isompaan henkseleiden paukutteluun ei kuitenkaan ole syytä.

– Kortistossa on edelleen iso joukko suomalaisia. Moni on ollut syrjässä pitkään. Ei voi olla hyväksyttävää, että 250 000–300 000 ihmistä on pysyvästi työttömänä. Se on inhimillisesti väärin. Se on kestämätöntä Suomen talouden kannalta, Honkonen sanoi.

– Siksi hallituksen pitää helmikuussa päättää uusista työllisyystoimista. Tekemättä ei voi jättää. Työllisyys pitää saada nostettua vähintään pohjoismaiselle tasolle 78 prosenttiin, hän totesi.

Keskustan mukaan tekemättä ei voi jättää vielä hankalampiakaan asioita.

– Menot ja tulot pitää saada tasapainoon. Velaksi ei voi loputtomiin elää. Siksi myös sovitut säästöt pitää tehdä. Valtion rahankäytössä pitää palata kehyksiin.

Honkosen mukaan koronan saaminen kuriin on elintärkeää myös Suomen taloudelle.

– Siksi porukkaa pitää kannustaa piikille. Koronapassin käyttöä pitää järkevästi laajentaa.

Honkosen mukaan talouskasvu pitää saada kestämään.

– Tässä ja nyt ihmisille pitää saada töitä. Ja yrityksille tekijöitä. Kasvu ei kerta kaikkiaan saa tyssätä siihen, että työpaikkoja ei saada täytettyä, hän sanoi.